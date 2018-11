U Vranju otvorena renovirana kuća Bore Stankovića

VRANJE – Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević otvorio je danas u Vranju renoviranu Muzej-kuću poznatog književnika Borisava Stankovića.

Kuća u Baba Zlatinoj ulici, autora Koštane, Nečiste krvi, Gazda Mladena i drugih dela, nije obnavljana više od šest decenija, a za kompletno renoviranje Muzej-kuće, dvorišta i Selamluka, Ministarstvo kulture je na konkursu „Gradovi u fokusu“ odobrilo 9,9 miliona dinara.

„Smisao projekta ‘Gradovi u fokusu’ je da se pređe sa reči na dela u pogledu decentralizacije kulturne politike. Ovaj konkurs je način i prilika da se pomognu mnoge, pogrešno nazivane male kulturne sredine, jer nema velikih i malih sredina, to je opšta zajednička kulturna sredina“, kazao je ministar Vukosavljević.

On je ocenio da su ljudi i krajevi srećni i bogati kad imaju koga da pamte kao što je to slučaj sa Borom Stankovićem.

„Jeste li primetili kako prirodno zvuči sintagma ‘Borino Vranje’, mada se tako Vranje nikada nije zvalo. Mi prepoznajemo da je naziv mesta i ime pisca sraslo jedno s drugim“, naglasio je ministar kulture.

Savetnica za kulturu u kabinetu predsednice Vlade Milena Popović rekla je da kulturno nasleđe i tradicija predstavljaju žilu kucavicu jedne države i jednog naroda.

„Vranje je grad koji svakako zavređuje posebnu pažnju svojim izuzetnim kulturnim nasleđem i tradicijom“, naglasila je Popović.

Ona je najavila da će zgrada Narodnog pozorišta u Vranju, koja je oštećena u požaru pre nekoliko godina, biti obnovljena sredinom naredne godine.

Gradonačelnik Slobodan Milenković ocenio je da grad Vranje sa budžetom koji ima, ne bi mogao da renovira kuću najpoznatijeg Vranjanca.

„Za narednu godinu ponovo ćemo konkurisati i planiramo da uredimo kuću Pribojčića, koja se nalazi iza Borine kuće i Baba Zlatinu ulicu. Grad Vranje sa budžetom koji ima ne bi mogao da iznese ovaj projekat. Zahvaljujem se Ministarstvu kulture na pomoći jer je ova rekonstrukcija specifična i trebalo je nešto više vremena“, rekao je gradonačelnik Milenković.

Svečanosti je prisustvovala i čukununuka Borisava Stankovića, Milica Davidović, koja je kazala Tanjugu da je neizmerno sreća zbog renoviranja kuće i otkrila kako je njena baka opisivala poznatog književnika.

„Čula sam od bake da je bio strogo patrijarhalan. Imao je tri ćerke kao što znamo i bio je jako, jako strog po raznim pitanjima“, rekla je Milica Davidović.

Ministar Vukosavljević je nakon Vranja posetio manastir Sveti Prohor Pčinjski.

