U Zvezdara teatru predstava 'Pad' o sudbini radnika

U beogradskom Zvezdara teatru će u petak 12. aprila gostovati predstava „Pad“ u produkciji Centra za kulturu iz Svilajnca, radjena po tekstu Branislave Ilić i Kokana Mladenovića koji je i reditelj ove predstave. Likove tumače Jelena Blagojević, Branislav Trifunović i Nina Nešković.

Prošle godine na gradilištima u Srbiji je poginulo četrdeset četvoro radnika. Ta činjenica je bila glavni pokretač predstave „Pad“ nastaloj u želji da se ovaj veliki društveni problem osvetli, rečeno je u ovom beogradskom pozorištu.

Reditelj Kokan Mladenović izabrao je da priču predstavi iz ugla devojčice koja ostaje bez oca koji je bio zaposlen na gradilištu čime je želeo da naglasi da nije stradalo samo četrdeset četvoro radnika, već i toliki broj čitavih porodica koje su ovi radnici ostavili za sobom.

„Bila nam je izazovna situacija da probamo da spojimo nešto što jeste jako intimno, nosi mnogo emocija, što je intimna drama devojčice od šesnaest godina koja gubi oca i ono što jeste naša umetnička obaveza prema vremenu u kome živimo, a to je da govorimo o nekim važnim i neugodnim temama na sav glas. Dominantna vizura ove priče je upravo intimna i dosadašna igranja predstave pokazuju da smo uspeli da spojimo nešto vrlo čudno, a to je velika emotivnost i društveni angažman“, kazao je Kokan Mladenović.

Problem stradanja radnika veoma je aktuelan, ako se prisetimo činjenice da su pre nešto više od mesec dana tri radnika stradala u istoj nedelji. Međutim, ovaj problem je samo polazna tačka u predstavi „Pad“. Ovom predstavom traga se za razlozima ponavljanja takvih nesreća, s posebnim naglaskom na ulozi koju nadležni organi i mediji imaju u tom ponavljanju.

Kokan Mladenović je naglasio da danas živimo u dobu prekarijata, nesigurnih i povremenih poslova. Simbolika neuspeha da se radnicima danas obezbede bolji uslovi i veća prava najbolje se očitava u naslovu komada „Pad“. Taj pad aktuelan je aktuelan u celom svetu. To je i politički i društveni pad i najbolje je vidljiv upravo na gradilištu.

Mlada glumica Jelena Blagojević, govoreći o svojoj ulozi, objašnjava da je reč o devojčici koja je ostala bez oca i koja po svaku cenu želi da utvrdi čija je to odgovornost.

„Ona postavlja pitanja, koliko košta ljudski život, da li su ljudi roba, do poslednjeg pitanja koje glasi, dokle? Njena namera jeste da dobije odgovor na ta pitanja, jer je njen otac poginuo, a niko joj to nije objasnio. Ona zna da za to niko nije odgovarao i da je nemoćna i ne zna šta da uradi. Zbog toga je odlučila da napravi predstavu“, kazala je Blagojevićeva.

(Beta)