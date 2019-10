Ubedio Klintona da SAD leče i srpske ranjenike

BEOGRAD – Među knjigama koje su se pojavile na ovogodišnjem sajmu je knjiga Predraga Karasovica „Od Srpske Krajine do Amerike“, posvecena velikom srpskom humanitarcu iz Like, Milošu Šupici, osnivaču srpsko američke humanitarne organizacije „Spasimo srpsku decu“ koji je poslednjih 25 godina obezbedio za sunarodnike u domovini pomoć vrednu 40 miliona dolara.

„Srpskom rodu ću pomagati dok god sam živ i nikada nisam srećniji nego kada kažem da sam Srbin“ rekao je Miloš Šupica (83) koji već živi 60 godina živi u državi Tenesi,za Tanjug i dodao da je ponosan i na sve Amerikance koji su nesebično bili iz srpski narod.

Pomogao je najmanje 20000 mališana od 1992. do danas, a retki je Srbin iz ratnih 90-tih koji je uspeo da dode do tadašnjeg americkog predsednika Klintona i ubedi ga da i srpski ranjenici treba da imaju pravo da se lece u Americi.

Prva akcija koju je, kako kaže pokrenuo zajedno sa sveštenikom Mihajlom Mikićem iz Indijanapolisa bila je stipendiranje dece čiji su očevu stradali u Republici Srpskoj, a nakon toga je počeo da dovodi srpske ranjenike na besplatno lečenje u Ameriku.

Ali, kaže, postojao je veliki problem, Srbe su smatrali neprijateljima SAD i nije im bio dozvoljeno da dolaze u Ameriku na lečenje.

„Da bih rešio problem iskoristio sam posetu tadašnjeg predsednika Bila Klintona vojnoj bazi u Sakramentu, uz puno sreće sam se probio do njega i ukazao mu na problem. Dodao sam da ću se, ukoliko mi ne pomogne zakucati na krst ispred Bele kuće“, kaže on.

I, kako Šupica dodaje, verovatno bi bio zakucan da u blizini nisu bili novinari koji su snimili razgovor.

„Klinton je pozvao saradnicu za nacionalnu bezbednost Bele kuće i nakon mesec dana stiglo mi je pismo. Zakon je promenjen i za nekoliko nedelja primo sam prve ranjenike. Do kraja ih je bilo 137. Svi su pomagali, najviše američka pravoslavna crkva“, naveo je Šupica.

Da bi sve to bilo moguće našao je 29 lekara i tri bolnice koji su pristali da potpuno besplatno leče ranjene Srbe, a među prvima je bila devojčica Dragana iz Sarajeva koju je pogodila granata.

Šupica čija je kuća tada postala bolnica i prihvatilište za najteže ranjenike dodaje da nikad ne bih spoznao veličinu našeg naroda da nije bilo tih Srba i Srpkinja koji su prelazili okean bez ruku, nogu i očiju i na pitanje da li bi se opet borili odgovarali: Kako drugačije

U međuvremenu upoznao je i čelnike jedne od najvecih kompanija u Americi za distribuciju medicinskog materijala preko koje je do u bolnice širom Srbije i Republike Srpske uspeo da pošalje 50 kontejnera medicinske pomoći i isto toliko u još 16 zemalja.

Šupica navodi da je jedan od motiva za njegov angažman bilo i to što je pamtio detinjstvo, stradanja u Lici, to da što mu je ubjena majka, brat odveden u Jasenovac…

Organizacija „Spasimo srpsku decu“ slala je i pomoć na Kosovo, u brojne izbegličke centre sširom Srbije, romskoj deci, starima …

„Najveću radost koju sam doživeo tokom humanitarnog rada jesu osmesi više od 20.000 dece kojima smo obnovili škole i vrtiće, nabavili školski pribor, nastavnu opremu, odeću i obuću“, kaže Šupica.

Iako je njegova organizacija, koja je kako kaže, „napravila most izmedu dobrih i nesrecnih“ za 25 godina prikupila nešto više od pola miliona dolara najčešće darovanih ranjenicima kada su se vraćali kući, ukupna vrednost donacije je oko 40 miliona dolara računajuci vrednost besplatnih lečenja i medicinskog materijala.

Šupica, automehaničar sa najvećim srcem, ne prestaje ni sada da pomaže svoj narod.

Pre dve godine je monahinjama iz manastira Novi Stjenik smeštenim visoko u Kucajskim planinama kod Bora da bi imale struju obezbedio 10 solarnih ploča i jedan generator.

Ove godine pomoć je odneo sedmočlanoj, socijalno ugroženoj porodici Petrović iz sela Žitkovac kod Aleksinca koja je ostala bez kuće.

Šupica i organizacija „Spasimo srpsku decu“ pokrenuli su i inicijativu da se Slađana Kobas, jedna od 13 banjaluckih beba nastradalih zbog nedostatka kiseonika u inkubatorima 1992. godine, proglasi za simbol stradanja i patnje srpske dece u ratovima na teritoriji bivše SFRJ.

Sve što jsu ovaj dobrotvor i organizacija „Spasimo srpsku decusrpski za srpski narod u poslednjih 25 godina, objedinjen je u knjizi od „Srpske Krajine do Amerike“ koja je promovisana na sajmu knjiga.

(Tanjug)