„Ujka Vanja“ premijerno 8. decembra na sceni JDP-a

BEOGRAD – Premijera predstave „Ujka Vanja“rađene po poznatom Čehovljevom delu u režiji Egona Savina biće održana 8. decembra na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta, najavljeno je danas na konferenciji za novinare u tom teatru.

U predstavi igraju Branislav Lečić, Nenad Jezdić, Marija Vicković, Bogdan Diklić, Milica Gojković, Dubravko Jovanović i Aleksandra Nikolić.

Prvi put Čehovljevo delo „Ujka Vanja“ izvedeno je pre 70 godina u režiji Bojana Stupice.

U godini Jubileja JDP drugi put postavlja komad „Ujka Vanja“ u adaptaciji i režiji Egona Savina.

„Ovom predstavom zaokružujem lični jubilej: 40 godina bavljenja pozorišnom režijom u kontinuitetu. Postaviti neki Čehovljev komad za svako pozorište predstavlja veliki ispit jer živimo u vremenu u kojem je realizam proteran sa scena beogradskih pozorišta. Mi ovim komadom vraćamo psihološki realizam na nov način na pozorišne scene“ kazao je Savin.

On je naglasio da svi koji postavljaju Čehovljev komad, svako malo iznova polažu ispit besprekorne autentičnosti i istinitosti gde je svaki pokret i svaka reč psihološki obrazložena i istinita.

„Nadam se da će to gledaoci ove predstave umeti da osete i da poštoju onoliko koliko smo uspeli. Mi smo uradili predstavu bez politike i psovke. „Ujka Vanja“ je predstava o pristojnim običnim nesretnim ljudima koji su nesrećni iz duboko ličnih razloga. Čehov na jednom mestu kaže da nikakvo društveno uređenje, nikakva vlast ne mogu učiniti da ljudi budu manje nesrećni. Jer ljudi su nesrećni zbog svojih neostvarenih snova, osećaja praznine, neuzvraćenih ljubavi“ kazao je Savin.

Branislav Lečić igra naslovnu ulogu i iz napominje da mu je to manje važno u odnosu na učestvovanje u dobrom komadu koji uspešno komunicira sa današnjicom.

„Veoma poštujem takav glumački standard u JDP-u. U procesu nastajanja predstave dogodilo mi se čitanje Čehova kakvo do sada nisam imao. Čehov se bavi bićem, samim čovekom…Svojim delom i glumca natera da se pozabavi sobom. Dogodio mi se spoj sa sopstvenim bićem…pokidala se granica između glumca i čoveka u meni. To nije uobičajno jer glumci su zanatlije. Čehov te natera da razumeš to što igraš.“ kazao je Lečić.

Za Nenada Jezdića je u procesu nastajanja predstave bilo najuzbudljivije otkrivanje partnera kao karaktera, ali i sebe samog.

„Otkrivali smo i pisca i pozorišni autoritet kakav ima Egon Savin. Taj autoritet je vrhunski jasan i neprikosnoven. Ovo je predstava gde imam osećaj gde vrlo spontano doživljavamo one istinske ljudske emocije i postižemo paradoks postojanja ljudskog: da je tragično komično i obrnuto. Verujem da će publika podeliti sa nama te ljudske emocije i uživati u predstavi“ kazao je Jezdić.

Marija Vicković kaže da je zaokružila jao zahtevan pozorišni proces koji je za nju bio veoma inspirativan..

„Učinilo mi se u jednom momentu da neću uspeti da sve te indikacije sažmem u jedan lik. Znala sam da je Egon zahtevan reditelj, ali ne na ovaj način kao što se to dešavalo na probama.“ kazala je Vicković.

