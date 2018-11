Umetnička direktorka galerije Novembar: Publika ume da prepozna kvalitet i nagradi trud

Beogradska galerija „Novembar“, koja je svoj izložbeni prostor otvorila ne samo za ostvarene, već i za mlade umetnike koji stvaraju u inostranstvu, uspešnu godinu završiće izložbom Selme Selman, umetnice romskog porekla koje stvara u Njujorku, čije je otvaranje planirano za 10. decembar.

Umetnička direktorka i kustoškinja galerije Maja Kolarić je rekla da je zadovoljna reakcijama publike i stručne javnosti i istakla da je bio mali izazov otvoriti galeriju na Vračaru.

„Poseta galeriji kreće se izmedju 30 i 50 ljudi dnevno. To je na mesečnom ili godišnjem nivou zaista impresivna cifra, kojoj se možda nismo ni nadali za početak, ako se ima u vidu da smo u delu Beograda koji je, po svojoj ponudi poznatiji po restoranima i kafićima. Drago nam je što je Beograd prepoznao i nagradio naš trud“, kazala je Kolarić.

Najavljujući novu izložbu ona je istakla da je Selma Selman mlada bosanskohercegovačka umetnica, aktivistkinje i filantropkinje romskog porekla koja trenutno živi i stvara u Njujorku.

„Selma se bavi temama kao što su identitet, nasledjene socio-kulturne predrasude i stereotipi, ali i emancipacijom i ljudskim pravima. Inspiraciju ali i legitimitet za svoj rad nalazi i crpi iz sopstvenog iskustva, kao i u života svoje porodice. Na izožbi će biti prikazani video radovi ‘Ne gledaj ciganku u oči’, ‘Haram’ i fotografija ‘Viva la Vida’ koji svojim narativima ruše stereotipe o romskoj ženi“, objasnila je Kolarić.

Dodala je da će biti prikazan i izbor crteža i slika Selme Selman na metalnim objektima, mahom pronadjenim na ulici, koji predstavljaju „Urabanu pastoralu“ romske zajednice ali i lični dnevnik umetnice i njene porodice koji govore o egzistenciji, borbi za život ali nose i unevarzalno načelo da se nametnuti društveni okviri uz odredjeni trud ipak mogu prevazići.

Važan segment Selminog aktivizma čini fondacija „Marš u školu“ kroz koju umetnica sakuplja novac kojim pomaže školovanje romskih devojčica.

„Izložbu Selme Selman simbolično otvaramo 10. decembra na Medjunarodni dan ljudskih prava kako bismo pomogli u promovisanju humanitarnih aktivnosti umetnice, ali i zajedno sa Selmom prikupili sredstava za njen projekat kojim pomaže decu romske zajednice u edukaciji i sopstvenim primerom ih podstiče i ohrabruje“, navela je Kolarić.

U galeriji „Novembar“ su zadovoljni godinom na izmaku jer su realizovali nekoliko veoma uspešnih izložbi. Prvi put domaća javnost je mogla da se upozna sa radom dve mlade umetnice Ane Milenković i Ivane Bašić, koje žive i rade u inostranstvu.

Maja Kolarić je rekla da se danas ne može govoriti o umetničkoj sceni jedne zemlje samo kroz umetnike koji žive unutar granica te zemlje.

„Odlučili smo se da osim umetnika koji žive i stvaraju u Srbiji, predstavljamo i one koji su otišli, možda izgubili kontakt sa lokalnom scenom ali grade fantastične karijere u inostranstvu. Za njih je to prilika da se ponovo povezu sa domaćom publikom, a javnost, kolekcionari i ljubitelji umetnosti steknu nove uvide ili saznanja o radovima ovih fantastičnih umetnika sa veoma uspešnim internacionalnim karijerama. To je nešto što nas je u startu izdvojilo od ostalih galerija“, kazala je Kolarić.

U „Novembru“ se trude da umetnost približe i najmadjima. Porodični dan, koji organizuje galerija, prilika je za podsticanje kreativnosti kod dece uzrasta od tri do 10 godina.

„Pokušaćemo da ustalimo tu praksu i da jednom mesečno okupimo roditelje i decu. Želimo da podstičemo njihovu kreativnost i radoznalost, doprinesemo u boljem razumevenju jezika savremene umetnosti ali i da stvaramo nove kulturne navike kod dece“, kazala je Kolarić.

Ona je istakla da se galerijska scena u Beogradu razvija, ali da, medjutim, postoji niz regulativa koje bi trebalo prilagoditi kako bi privatne inicijative zaista postale domaći i internacionalni promoteri savremene umetnosti.



„Mnoge evropske zemlje, skandinavske naročito, ulažu značajna sredstva u galerijski sektor kroz različite državne subvencije, pre svega ukidanjem ili smanjenjem PDV-a na umetnost, nižom cenom zakupa prostora za galerije kao i davanjem nepovratnih sredstava za promociju umetnika u inostranstvu. Nadamo se da će se i u Srbiji menjati stvari na bolje“, navela je Maja Kolarić.

