Umrla britanska koreografkinja Džilijan Lin

Britanka Džilijan Lin, koreografkinja uspešnih mjuzikla „Mačke“ (Cats) i „Fantom iz opere“ (The Phantom of the Opera), preminula je u nedelju u 93. godini, saopštio je njen suprug na Tviteru.

Glumac Piter Lang, suprug koreografkinje, naveo je da je ona umrla u jednoj londonskoj bolnici.

Džilijan Lin je počela karijeru kao klasična balerina i igrala je u više od 50 predstava. Kasnije je postala koreograf uspešnih mjuzikla kao što su „Mačke“ (1981) Endrua Lojda Vebera i „Fantom iz opere“ (1986).

Te dve predstave je gledalo nekoliko miliona ljudi tokom tri decenije.

Balerina je osvojila brojne nagrade, medju kojima dve britanske pozorišne nagrade „Lorens Olivije“.

(Beta)