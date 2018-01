Uoči Dana holokausta u Izraelu otvorena izložba slika iz Drugog svetskog rata

Memorijalni centar holokausta Jad Vašem u Jerusalimu otvorio je ove nedelje izložbu fotografija Jevreja iz perioda Drugog svetskog rata.

Izložba je otvorena uoči Medjunarodnog dana sećanja na holokaust koji se obeležava u subotu. Izloženo je 1.500 fotografija i 13 filmova podeljenih u tri glavne kategorije u zavisnosti od toga ko ih je snimio, Nemci, Jevreji ili Amerikanci ili Sovjeti ili drugim rečima ubice, žrtve ili oslobodioci, navode izraelski mediji.

Svako od njih je imao razlog da snima, a snimali su profesionalci i amateri. Uz fotografije koje su napravili nacisti i Jevreji su i fotografije Sovjeta i Amerikanaca nakon oslobodjenja nacističkih logora smrti.

Posebno su upečatljive fotografije jevrejskih zatvorenika iz Aušvica koji su vraćeni nazad u taj logor nakon oslobodjenja da ponovo obuku logorsku odeću i stoje pred kamerama sovjetske armije, pošto fotografa nije bilo na dan oslobodjenja 27. januara.

Amerikanci i Rusi su fotografisali tokom holokausta u kome je ubijeno šest miliona Jevreja za štampu ili da bi mogli da gone nacističke ratne zločince. Neke od fotografija bilo je teško svrstati, a to su one čiji su autori nemački vojnici, policajci ili obični gradjani koji su ih snimali za sebe.

Fotografije iz geta prikazuju brutalnost nacista prema jevrejskim zatvorenicima. Osim Nemaca nekim malobrojnim Jevrejima je bilo dozvoljeno da fotografišu. Jedan od fotografa Jevreja je bio Cvi Kadušin iz Litvanije koji je radio kao rendgenski tehničar u nemačkoj vojnoj bolnici i imao pristup fotografskoj opremi.

On je pravio fotografije tajno kroz svoju odeću i skrivao ih, krijući se i sam. Zahvaljujući njegovim naporima mnoge fotografije su preživele rat i on ih je kasnije prikazivao širom sveta.

„Napravio sam hiljade fotografije i pravio ih više i više za kasnije, za potomstvo“, rekao je Kadušin pre nego što je umro 1997. godine.

Fotografija je možda više od bilo čega drugog uticala da oblikuje sećanja na holokaust, navodi AP.

Izložba nazvana „Bljesak sećanja“ takodje pruža uvid šta se dogodjalo iza fotografskih aparata odnosno prikazuje kakve kamere su se koristile, kao i fotografe koji su ih snimali i njihove različitie motivacije.

(Beta)