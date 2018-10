Uriah Heep održaće koncert 5. februara u Sava centru

BEOGRAD – Poznati britanski hard rok bend „Juraja hip“ (Uriah Heep) održaće koncert 5. februara 2019. godine u beogradskom Sava centru, u okviru evropske turneje povodom novog albuma „Living The Dream“, najavili su iz promoterske kuće Long Play.

„Uzbuđeni smo što dolazimo da vam priredimo svirku sa puno strasti. Ne brinite, pored novih stvari (sa ‘Living The Dream’) sviraćemo stare klasike kao što su ‘Gipsy’, ‘Easy Livin“, ‘July Morning’, ‘Lady In Black’… Biće dosta stvari, sjajna set lista sa presekom naše karijere od prvog do poslednjeg albuma. Vidimo se!“, poručuje suosnivač benda, gitarista Mik Boks.

Osnovani 1970. u Londonu, Uriah Heep su iste godine postavili jedan od kamena međaša hard roka sa debi albumom “Very ‘eavy… Very ‘umble”, a uz generacijske ispisnike Led Zeppelin, Black Sabbath i Deep Purple, doprineli su kasnijem uspostavljanju jedinstvenog britanskog oblika hevi metala.

Nakon brojnih personalnih promena, u bend od sredine osamdesetih dolaze klavijaturista Phil Lanzon i pevač Bernie Shaw, uz koje se postepeno Uriah Heep pretvara u moćnu rokenrol mašinu koja neprekidno krstari svetom, uspevajući da odsvira i do 125 nastupa godišnje, pred oko 500.000 posetilaca.

Uz to, Uriah Heep su tokom 50 godina turneje prodali preko 40 milion primeraka albuma širom sveta.

(Tanjug)