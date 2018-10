V. Peres o saradnji sa Nolanom,Bojlom i srpskim umetncima

BEOGRAD – Šta je naučio od slavnog Kristofera Nolana, kako je gledao Svetsko prvenstvo u fudbalu sa Oskarovcem Denijem Bojlom i zbog čega je oduševljen radom sa srpskim umetnicima, otkriva španski reditelj i supervizor vizuelnih efekata Viktor Peres uoči dolaska na drugu CGA Belgrade konferenciju, koja se održava 16. i 17. novembra.

Susret na CGA Belgrade konferenciji, koju u Jugoslovenskoj kinoteci organizuju Srpska filmska asocijacija, Crater VFX Training Centar i portal VFX Serbia, biće prilika da Peres razmeni svoja iskustva sa domaćim umetnicima iz industrije kompjuterske grafike.

Na svom predavanju govoriće o tome kako je dečak iz malog sela na jugu Španije došao do rada na nekim od najznačajnijih filmova današnjice, ali i kako je iskustvo sa holivudskih blokbastera moguće primeniti na snimanje nezavisnih filmova sa višestruko manjim budžetom.

U svojoj dosadašnjoj karijeri Peres je svoj doprinos dao uspešnim filmskim serijalima kao što su „Ratovi zvezda“, „Hari Poter“ i „Pirati sa Kariba“.

To ga je dovelo u zavidnu poziciju da radi sa nekim od najznačajnijih reditelja među kojima su Kristofer Nolan, Deni Bojl, Rob Maršal, Dejvid Jejts…

„Onaj sa kim sam najbliže radio jeste Deni Bojl, sa kojim sam radio na filmu „127 sati“. Veliki blokbasteri su izvanredni, ali to nije jedini način snimanja filmova. Volim male filmove, jer donose drugačije iskustvo. Deni nas je često obilazio, raspravljali smo o tome zašto nešto nije dobra ideja. Na kraju svega, mi ipak pričamo njegovu priču“, navodi Peres.

Dodaje da postoji još jedan važan razlog zbog čega obožava da radi sa Bojlom.

„On je veoma dobar čovek, mnogo je zabavan. Stalno smo zbijali šale na poslu. Te 2010. godine zajedno smo u studiju gledali Svetsko prvenstvo u fudbalu, gde je pobedila Španija. Zaista smo se povezali“, otkrio je Peres.

Veliki izazov za njega bio je film „Uspon mračnog viteza“, poslednji deo Nolanove trilogije o Betmenu, koji je nosio najviše nedoumica i strahova kako zbog složene tehnologije snimanja, naročito kada su u pitanju vizuelni efekti, tako i zbog poštovanja prema Nolanu.

„Sećam se jednog komentara koji smo dobili od Nolana, ali koji se uopšte nije ticao tehničkog aspekta, već pričanja priče. Reditelji ponekad mogu da budu lenji, jer znaju da će sve što su zamislili moći da ostvare uz našu pomoć, pa ni ne pokušavaju da smisle neki drugi način. Zbog toga se divim Nolanu, jer on uvek pokušava da prevaziđe izazove na kreativan način. Spilberg takođe odlično zna kako da radi sa vizuelnim efektima, to se vidi u njegovom narativu“, rekao je on.

Peres odbija da veruje da bi zbog razvoja tehnologije i veštačke inteligencije glumci u budućnosti mogli da ostanu bez posla.

Ipak, dodaje kako za njegov deo posla veliko glumačko ime ne znači mnogo.

„Kada ste VFX artist, ne znači vam mnogo to koji glumac igra u filmu. Nama su najvažniji pikseli“, kaže kroz smeh.

„Naravno da sam bio uzbuđen kada sam radio na „Piratima sa Kariba“ sa Džonijem Depom i iskreno, kul je kada imate piksele Betmena na ekranu. Ali kada vidite Betmena u nedovršenom izdanju, sve vam izgleda znatno manje stvarno. Vi tada vidite samo glumca u kostimu. Zbog toga i nisam hteo da radim na tom filmu. Hteo sam da uživam kao gledalac. Uz to, kada radite na nekom filmu, svuda oko vas su spojleri“, dodao je.

Peres, koji na CGA Belgrade konferenciju dolazi zahvaljujući podršci Španske agencije za promociju kulture, govoriće 17. novembra upravo o ovakvim i sličnim iskustvima koja je stekao radeći na blokbasterima, ali će ugao predavanja biti mnogo zanimljiviji.

Naime, on će domaćim umetnicima govoriti o tome kako se ovakvo iskustvo može prevesti na projekte mnogo manjih razmera, objašnjavajući na koji način u takvim okolnostima tehnologija može da bude u službi pričanja priče.

„Danas možete da snimite film svojim telefonom i on će biti boljeg kvaliteta nego da ste ga pre deset godina snimili nekom solidnom, polu-profesionalnom kamerom“, tvrdi Peres.

Kao najzahtevniji izazov koji je do sada imao on navodi rad na svom višestruko nagrađivanom kratkometražnom film „Ećo“.

Kaže kako je najteže „kada si na filmu istovremeno reditelj, scenarista i producent, a uz to radiš i vizuelne efekte, jer onda moraš sam sebi da naređuješ i zahtevaš od sebe samo ono najbolje“.

Govoriće i o svojim počecima, odrastanju u porodici koja nije imala novca za tada popularne video igre, glumačkim počecima i prelasku u industriju kompjuterske grafike.

Iako do sada nije bio u prilici da poseti Srbiju, nedavno je na filmu „Nevidljivi dečak“ radio sa artistima iz Crater VFX Training Centra.

„Bilo je tako lako raditi sa njima. Nisam osetio da postoji bilo kakva razlika među nama. Na tom filmu sam radio sa više studija, ali srpski studio je odlično obavio svoj posao. To je bio prvi put da sarađujem sa njima, ali svakako neće biti poslednji jer je za mene to bilo izvanredno iskustvo“, istakao je Peres.

