Veče za pamćenje uz Brajana Adamsa

BEOGRAD – Najpoznatiji kanadski roker Brajan Adams održao je večeras u Štark Areni koncert za pamćenje u okviru „Shine A Light“ turneje.

Posle 13 godina, legendarni muzičar vratio se u srpsku prestonicu, a od prvih pesama „Last night on earth“ i „Someday“ pokazao je da ovo neće biti samo jedno romantično veče uz najlepše balade po kojima je poznat, već i pravi rokenrol spektakl.

Nastaviviši sa „Run to you“, Adams je na pravi način zagrejao publiku za ono što je tek čeka.

„Dobro veče, ja sam Brajan, došao sam čak iz Kanade do vas. Imamo mnogo toga da vam sviramo, nadam se sa ne žurite na posao sutra“, poručio je Adams i izveo pesmu po kojoj album i turneja nose ime.

Oni koji su očekivali mirno veče uz lagane melodije, prevarili su se, jer je Kanađanin pokazao da, osim što ga i dalje služi prepoznatljivi glas, energija koju poseduje na bini ne jenjava ni na trenutak.

Praćen vrhunskim muzičarima u bendu, Adams je svirao čist rokenrol izvodeći stvari poput „Back to you”, „The Only Thing That Looks Good on Me Is Yo“, dok je uz „You belong to me“ pozvao publiku da zaigra kako bi na video bimu izabrao najboljeg igrača, što su svi zdušno prihvatili.

Ipak, kako je i očekivano, publika se spremala za njegove najpoznatije hitove, te kada se sa bine čuo prvi takt “Heaven” I “Everthing I Do, I do it for you”, kao i „Have you ever really loved a women“, fanovi su uzvratili gromoglasnim aplauzom i pevanjem u glas.

One najlepše čuvao je za kraj. Pred izlazak na bis izveo je čuvenu numeru “Sommer of ’69”, dok je izašavši ponovo na binu, ovoga puta sam na gitari, izveo „Straight from the heart“ poručivši:

„Veoma sam rano počeo da se bavim muzikom i nisam mogao ni da pomislim dokle ću dogurati, evo i do vas ovde u Beogradu. Hvala vam, bili ste sjajni večeras i molim vas ne odustajte od svojih snova, ostvarite ih!“

Posle puna dva sata muzičke čarolije, Brajan Adams zvanično se oprostio sa beogradskom publikom uz “All for love”, uz koju je zasvetlela cela Arena, ovoga puta uz mobile telefone, kao nekada uz upaljače.

(Tanjug)