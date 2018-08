Viteški festival „Despot Stefan Lazarević“ od 24. avgusta

BEOGRAD – Međunarodni viteški festival „Despot Stefan Lazarević – Just out Manasija“ biće održan od 24. do 26. avgusta i posvećen jubileju – 600 godina manastira Manasija.

Već četvrtu godinu za redom ova manifestacija promoviše srpsku kulturu i baštinu, uz učešće brojnih umetnika i viteških trupa iz Evrope i sveta.

Pored demonstracija viteškog umeća, degustacije srednjevekovne hrane i pića, predstavljanja srednjevekovnih zanata, bogatog kulturno-umetničkog programa uz pesmu i igru, posetioci će biti u mogućnosti da prošetaju i kroz viteško selo kako bi se upoznali sa srednjovekovnim načinom života, oruđem i oružjem te epohe.

Za najmlađu publiku u okviru viteškog sela biće organizovano i mnoštvo radionica (slikarska, grnčarska, mačevalačka, streličarska, itd.).

Broj učesnika pod srednjovekovnim oklopom svake godine raste.

Prošle godine je nastupilo 400 boraca, a ove se očekuje 500 učesnika.

Pored domaćih predstavnika, na turniru će biti trupe iz više od 20 evropskih zemalja, koje će kroz defile i demonstraciju veština prikazati svoje srednjevekovno nasleđe.

Posetioci festivala će imati priliku premijerno da vide igrano-dokumentarni film o despotu Stefanu Lazareviću „Naučiti mrak da sija“.

Više od 150.000 ljudi je posetilo manastir Manasiju i festival prethodne tri godine, a o festivalu su pisali londonski „Telegraph“, omanski „Times“, a portal MSN je scene sa borilišta iz Manasije uporedio sa serijom „Igra prestola“, dok je iranski nacionalni dnevnik emitovao reportažu o festivalu.

Festival je i ove godine besplatan za sve posetioce.

(Tanjug)