Vojislav Simić otvara večeras Novosadski džez festival

BEOGRAD – Deset ansambala sa svetske i domaće džez scene predstaviće se publici u okviru programa Novosadskog džez festivala koji počinje večeras u Srpskom narodnom pozorištu.

Festival će otovoriti Član gradskog veća zadužen za kultur, Dalibor Rožić i dirigent Vojislav Bubiša Simić.

U glavnom koncertnom programu učestvovaće Maća Gharibian Trio, Julia Siedl Trio, The Steve Wilson& Wilsonians Grain, Shalosh, The Jeff Tain Watts Quartet, Seamus Blake & Frenć connection, The Berklee Global Jaž Institute Ambašadors ft Marco Pignataro.

Poseban projekat 20. Novosadskog džez festivala predstavljaće Jumbo Big Band sastavljen od Džez orkestra HRT, Big bend RTS i Big bend RTV SLO koji će svirati 17. novembra.

Ove godine uvodni program 20. Novosadskog džez festivala počeo je 6. i trajao do 12. novembra.

U Novom Sadu ugošćeni su muzičari sa The Berklee Global Jaž Institute.

Reč je o bendu koji će nastupati drugog festivalskog dana, a na čelu je Marko Pinjataro, profesor, saksofonista i direktor ove institucije koji je održao i radionicu u okviru pratećeg programa.

Takođe, u uvodnom programu priređene su i radionice za decu i mlade u saradnji sa Centrom za socijalni rad, koji drži radionicu po programu „El sistema“, a organizovana je i radionica u saradnji sa ŠOSO „Milan Petrović“.

Od 6. do 14. novembra novosadska publika mogla je da uživa u izvedbama Džez hora Fakulteta muzičke umetnosti, u Orkestru Aleksandra Dujina i u plesnom orkestru Radio Televizije Vojvodine, kao i u izvedbi Dragons Fuelkestra i Tria Jovićević-Vojčinski – Mikloš.

Kao i svih prethodnih godina, i ove godine Novosadski džez festival podržao je Grad Novi Sad.

Podršku su pružili i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, Fondacija „Novi Sad 2021“, Ambasada Izraela, Austrijski kulturni forum, Francuski institut za kulturu, OTP banka.

