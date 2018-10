Volkan predstavio svoju knjigu „Imigranti i izbeglice“

BEOGRAD – Vamik D. Volkan, američki psihijatar, poreklom sa Kipra, nekoliko puta nominovan za Nobelovu nagradu za mir, gost je izdavačke kuće „Klio“ gde je danas predstavio knjigu „Imigranti i izbeglice“ u kojoj se bavi uticajem traumatskih iskustava, identitetom grupe, obrazlaže kako se traume u iskustvu imigranata mogu prenositi sa jedne na drugu generaciju i razmatra razvoj predrasuda i kako strah od novodolazećih može da utiče na sve.

„Naučio sam jednu stvar – ljudska bića su svuda ista“, kaže Volkan na početku razgovora za Tanjug.

On podseća da svi učimo od detinjstva i to iskustvo kreira naš identitet.

„Ako su vam roditelji Grci, onda imate grčku supu, grčke pesme, odrastate kao Grk i to postaje deo vas. Svakodnevno vi ne ustajete ujutru sa rečenicom ja sam Srbin, Grk, Turčin, Jermenin, već sebe posmatrate kao muža, ženu, dete, u kontekstu svog posla. Tako je sve dok se ne desi da identitet grupe kojoj pripadate bude povređen na neki način i tada grupni identitet postaje bitniji od pojedinačnog i onda ćete ustati ujutru i uzviknuti: Ovo su uradili Srbiji“, objasnio je Volkan.

Podseća da su ljudi nekada živeli u plemenima, boreći se za hranu, sigurnost, kasnije su bočeli da se bore za čast, dostojanstvo i danas međunarodni odnosi se zasnivaju zapravo na takmičenju između suseda.

Volkan primećuje da ako pogledamo današnji svet, imamo Ameriku na jednoj strani, Severnu Koreju na drugoj, ali oni su susedi i da je diplomatija i dalje staromodna, samo što danas predsednici pritisnu dugme da bi razgovarali međusobno.

„U suštini ono što se najbrže razvija je tehnologija i došli smo do globalizacije koja je donela novu civilizaciju koju ja nazivam globalizacijom onoga što smo mi sada. Evo danas sam u Srbiji i ko sam ja zapravo danas?“, upitao je Volkan.

Smatra da se diplomatiji i pregovorima mora psihološki pristupati.

„I ovde je, nakon raspada bivše Jugoslavije, prisutno pitanje ko smo mi sada, kako ćemo se odnositi prema svojim komšijama i tako je širom sveta. Tada obično naglašavamo simbole svoje grupe, bilo da su u pitanju pesme, heroji ili slave i traume iz prošlosti. Onda se izmeša prošlost i sadašnjost, neprijatelj ne zna šta se dešava u vama i dolazi do velikog otpora mirnom rešenju“, objasnio je Volkan.

On je podsetio na čuveni govor egipatskog predsednika Anvara el Sadata u izraelskom parlamentu kada je rekao da između Arapa i Izraelaca postoji psihološka granica, psihološki zid, što je podstaklo Američko udruženje psihijatara da osnuje Komisiju za psihijatriju i međunarodnu saradnju na čijem čelu je Volkan jedno vreme bio i više godina proveo po baltičkim zemljama nakon raspada ŠSR-a.

Pre nekoliko godina u Beču je obeleženo 10 godina Međunarodne inicijative za dijalog.

„Džordž Buš je govorio ‘ne razgovarajte sa neprijateljima’, a mi smo uradili potpuno suprotno, imamo ljude iz Irana, Izraela, Rusije, SAD, Pelestine, Turske, Nemačke, Engleske i sada znamo kako Iranci misle, a ne samo ono što nam Tramp govori. Znamo kako se Palestinci trenutno osećaju“, rekao je Volkan.

Iako kaže da imaju političke analitičare, naučnike i čak biznismene iz različitih delova sveta – od Kine, Libana, Turske, preko Londona, Berlina do Singapura, i volje da uče od njih, priznaje da mir nije moguć.

„Nisam pesimista, sukob je jednostavno u čovekojvoj prirodi. Verovatno neću to videti, ali se nadam da ćemo doći do toga da se u međunarodnim odnosima duže zadrži mir, da će diplomate razviti nove tehnike. Predrasude o drugom su u ljudskoj prirodi. To je normalno, ali kako sprečiti da postanu maligne? Međunarodne organizacije bi trebalo da više povedu računa o tome“, poručuje Volkan.

Podseća i da je do migracija dolazilo i posle raspada ŠSR, Jugoslavije, da je to takođe konstanta, ali je poslednjih godina to poprimilo razmere globalnog problema.

„Na svake tri sekunde jedna osoba napusti svoju veliku grupu, ali imigracije se danas povezuju sa terorizmom i normalno je da želite da zaštitite sebe, svoju veliku grupu i identitet. To je realnost. Pre dve nedelje sam bio u Sloveniji i imate dva miliona Slovenaca i 1.000 izbeglica. Da sam Slovenac sigurno ne bih želeo milion izbeglica u svojoj zemlji. Tu je realan strah, ali izmišljen i komplikacija nastaje kada ne znate gde se završava fantazija, a počinje realnost i to se dešava širom sveta“, primetio je Volkan.

U mnogim zemljama po tom pitanju postoje podele i srećni su, kaže, oni koji imaju političke lidere sa realnim pogledima i reakcijama.

„Ako lideri manipulišu strahom u korist političke propagande, onda stvari kreću na gore i tu mediji imaju veliku ulogu da ljudi pokažu realnost“, zaključio je Volkan.

(Tanjug)