Vukosavljević: Posle razrešenja direktora, biramo novi UO

BEOGRAD – Posle razrešenja direktora Narodnog pozorišta Dejana Savića, ta institucija kulture dobiće i novi Upravni odbor, najavio je danas ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević i naveo da u Narodnom pozorištu neće biti štrajka koji je najavljen za 22. novembar.

Vukosavljević je na TV Prva rekao da će Vlada Srbije uskoro zameniti ceo Upravni odbor Narodnog pozorišta, koji će u saradnji sa tek imenovanom v.d. direktorkom Narodnog pozorišta Ivanom Vujović raspisati konkurs za izbor novog direktora Narodnog pozorišta.

„Promenićemo Upravni odbor, mada je sam predsednik UO podneo ostavku. Neki od članova su za nas veliko razočaranje, ne bih sad o tome. Sve ćemo ih promeniti“, kaže Vukosavljević.

Naveo je da će posle raspisivanja konkursa rok za prijave biti mesec dana, a potom još mesec dana će se odlučivati, te bi u roku od tri meseca Narodno pozorište dobilo direktora na redovnom konkursu.

Ministar je rekao da će na konkurs moći da se prijavi i Ivana Vujović, koja je, navodi, na predlog Ministarstva kulture imenovana za v.d. direktora Narodnog pozorišta.

„Ministarstvo kulure ima puno poverenje u Ivanu Vujić. Ona je naš predlog. Moći će da rukovodi kriznom situacijom i da stabiluzuje situaciju u Narodnom pozorištu“, uveren je ministar.

Za Dejana Savića je rekao da je podneo ostavku, da je o tome obavestio Vladu dopisom, da ga je Vlada razrešila i imenovala v.d. direktora.

„To su činjenice. Nisam vršio pritiska na Savića. Imali smo sastanak pre oko 15 dana. Predoči sam mu stavove Ministarstva kulture i moje stavove“, kaže ministar i dodaje da ne bi iznosio detalje razgovora koji se odvijao u četiri oka.

Kaže da je Savić povukao pametan potez posle krize u pozorištu u interesu Narodnog pozorišta, te da je njegova odluka razumna i pravilna.

Naveo je da je nedavna odluka Savića da smeni direktora drame Željka Hubača bila „incidentna varnica“ koja je izazvala požar.

Formalno gledano, kaže Vukosavljević, Savić je imao pravo da smeni Hubača koga je i postavio na to mesto, ali i naveo da Ministarstvo kulture procenjuje da li je ta odluka dobra za Narodno pozorište.

„Možda niije bilo razloga za smenu, ali imao je pravo da ga smeni“, kaže Vukosavljević.

Istakao je da se Ministarstvo povodom dešavanja u Narodnom pozorištu nije stavljalo ni na čiju stranu, te da njegovo prisustvo na nedavnom protestu glumaca nije značilo da time podržava njihove zahteve.

„Dobili smo informacije da je moguće da dođe do incidenata i hteli smo prisustvom to da sprečimo. To je bio glavni motiv dolaska“, objasnio je ministar.

Upitan da prokometnariše natpise medija da „Maja Gojković stiže u Vladu“, aludirajući na njegovo mesto, o čemu se u poslednje vreme dosta pisalo, Vukosavljević je odgovorio da je tema o rekonstrukciji Vlade „evergrin“ i da se u poslednjih godinu dana pominjala 56 puta.

„Ja neću da komentrišem te stvari. Ja o tome ništa ne znam, ne zato što nisam obavešten, već zato što se o tome nije govorilo na sednicama Vlade“, rekao je Vukosavljević i dodao da su teme o rekonstrukciji Vlade i eventualnim novim izborima medijske špekulacije.

Novinari su ga upitali i zašto je Ministarstvo kulture reagovalo na karikaturu Predraga Koraksića Koksa koja je objavljena na naslovnoj strani Danasa, a ne i na naslovnicu Ilustrovane Politike „Psi su pušteni“, ministar je odgovorio da je u intervjuju za Danas rekao da je naslovnica Ilustrovane Politike neukusna.

Dodao je da je tom prilikom objasnio i stav Ministarstva kulture, a to je da bilo kakvo poigravanje, analogija, hiperbola, metafora ili bilo koja stilska okolnost koja dovodi u direktan kontekst učesnike na političkoj sceni u Srbiji sa pojmovima nacizma neprimerena.

Podsetio je da to nije prvi put da je Ministarstvo reagovalo na nacističke simbole u medijima, te da je pre godinu dana reagovalo i na naslovnu stranu Nina, koja je sadržala naslov „Radni logor u Srbiji“, o uslovima rada radnika u privatnim firmama, sa slikom ulaza u logor Aušvic.

„Mi nismo tražili zabranu, ni kaznu, štampa u ovoj zemlji je slobodna“, ukazao je Vukosavljević.

Kaže da Ministarstvo nije arbitar i da na takve stvari treba da reaguju sudovi i nezavisna regulatorna tela, a zadatak Ministarstva je da stvara zakonske okvire za nesmetano odvijanje aktivnosti iz oblasti kulutre i informisanja.

„Sačekaćemo da bude donet novi tekst medijske strategije, na osnovu koga ćemo predložiti izmene i dopune zakona u medijima, i gde ćemo čvrsto insistirati na tumačenju da se na televizijskim programima koji imaju nacionalu frekvenciju države ne smeju nalaziti sadržaji koji sadrže skaradne, pornografske ili prostačke oblike verbalnog ili telesnog izražavanja“, rekao je ministar i dodao da se to odnosi i na štampu.

Očekuje da će taj tekst medijske starategije biti usvojen do kraja godine.

Kaže da postoje opšti moralni standardi jednog društva i da se mora znati gde je granica, kao i da se zna gde je granica prostačkog i pronografskog.

„Ja verujem da ova država i ovaj narod vrlo dobro znaju gde je ta granica prostakluka i pornografije. Primer je jednostavan. Niko od nas neće tokom leta da uđe u opštinu u kupaćim gaćama i paupučama. Možda i hoće, ali će biti zaustavljen, jer je reč o zgradi države“, naveo je ministar.

Zaključio je da gde je država prisutna mora da se zna minumum reda, te da se to mora odnositi i na televizije sa nacionalnom frekvencijom.

