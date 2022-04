10 fenomenalnih načina da ga napalite, i oborite s nogu

Mada devojke i žene širom sveta čeznu za muškarcima koji će njih zavesti i oboriti s nogu, neki put nije loše preuzeti inicijativu i napraviti prvi korak ka vrelim avanturama koja ćete dugo pamtiti…

1. Masirajte ga

Ako znate da je on imao dug dan, ponudite mu masažu. Nemojte da mu nagoveštavate da će možda dobiti srećan kraj…

Kad legne na krevet, uzmite malo ulja za masažu i počnite od leđa. Nakon što ste mu sporim i nežnima pokretima izmasirali leđa, recite mu da legne na leđa i da zatvori oči. Dok je ovako omamljen, vreme je da se skinete, a zatim nastavite sa masažom. Ako su mu oči zatvorene, a vi dovoljno tihi, neće primetiti vašu promenu.

Ponovo koristite ulje, a sada počnite da masirate njegov gornji i unutrašnji deo butina. Ili – možete preći rukama niz njegova grudi, zaustavljajući se na vrhu njegovih prepona. Možda će početi da primećuje da masaža postaje malo senzualna. Ovo je momenat u kom možete videti kako njegov penis raste. Sada je red na vas – preuzmite inicijativu, neka se vaša tela spoje…

2. Vežite ga!

Vaš muškarac bi mogao tajno (ili možda ne toliko tajno) voleo da njime dominirate. Dakle, morate mu pokazati ko je šef spavaće sobe! Sve što treba da uradite je da nađete nešto čime ćete svom muškarcu vezati ruke – kravata je uvek dobra opcija, ali ako imate lisice, to je odlično. Pošto želite da ova igrica bude iznenađenje, nemojte dozvoliti svom muškarcu da otkrije šta se dešava pre nego što ga vežete.

Pripremite lisice unapred ili vežite kravatu za jednu stranu kreveta. Počnite da ga ljubite i uzbuđujete. To možete učiniti prilično strastveno, pripremajući ga za ono šta sledi. Idealno je da on leži, a vi budite na njemu. Stavi mu ruke iznad glave dok mu ljubite telo, a zatim, uzmite lisice (ili kravatu) i vežite mu ruke za okvir kreveta.

Sada počinje prava magija. Osećaće se toliko frustrirano što ne može da vas dodirne. Sada je u vašoj moći – radite mu sve što mislite da će mu se svideti. Garantovano će vas moliti za seks!

Kada vi budete spremni, sedite na njega i laganim tempom vodite ljubav sa njim. Poludeće znajući da ne može da vas dodirne, ali to će ga uzbuditi kao ništa pre!

3. Nosite svoj najseksipilniji donji veš

Žena u seksi donjem vešu će uvek uzbuditi muškarca. Dakle, hajde da u potpunosti iskoristimo ovo. Kada ste sami kod kuće i znate da će se on uskoro vratiti kući, pogledajte svoj ormar. Sigurno imate neki komad donjeg veša zbog kog se osećate kao seksi boginja! Ako nemate, investirajte u njega ili budite kreativni. Nosite njegovu (otkopčanu) košulju sa samodržećim čarapama i ničim drugim!

Kada se on vrati kući, zavodljivo se nasmejte i krenite prema njemu u donjem vešu. Verovatno će mu pasti vilica.

Plan B: možete se hihotati i pustiti ga da vas juri po stanu…

4. Zavežite mu oči

Ova taktika će mu još više stimulisati ostala čula, jer on ne može da vas vidi. Ovde ne možemo da se oslonimo na vizuelni momenat. Ovo takođe funkcioniše dobro i ako ste malo stidljivi da biste radili nevaljale stvari sa svojim partnerom koji vas gleda. Ovako, on ne može da vas vidi – tako da možete da se opustite.

Neka vaš muškarac sedne na ivicu kreveta, a vi mu stavite povez za oči. U idealnom slučaju, on će već biti go ili u donjem vešu. Sada je vreme da počnete da ga uzbuđujete. On ima povez preko očiju i zna odprilike šta ga čeka što bi moglo da vam oteža situaciju, ali naterajte ga da vas poželi još više.

Sada je sve potpuno na vama, ali vam preporučujemo da stalno menjate ono što mu radite, tako da uvek postoji element iznenađenja. Kada smatrate da ste mu izmorile čula, gurnite ga na krevet i popnite se na njega u položaj koji najviše volite. (Obrnuta kaubojka je uvek dobra ideja) Tek kada je u vama, recite mu da skine povez sa očiju. Otvoriće oči na vreme za super seksi sliku – vi na njemu.

5. Koristite seksi igračkice sa njim

Mnogi muškarci nisu svesni da žene redovno koriste seks igračke, pa bi mogle da začinite veče tako što ćete ga upoznati sa nekim od svojih favorita i pokažite mu šta on može da učini za vas. Ako nemate seksi igračku, kupite je ili je naručitite preko interneta. Ima ih raznih, pa istražite malo i pronađite nešto što bi vam najviše odgovaralo.

Ako želite da igračkica bude nešto u čemu ćete oboje uživati, nabavite „prsten zadovoljstva“. To je vibrirajući prsten, koji vaš partner stavlja oko penisa, a vibracije će vas dovesti orgazma brže i intenzivnije, a doprineće i dužoj erekciji vašeg partnera.

6. Razmenite seksualne fantazije

Verovale ili ne, možete napaliti svog muškarca samo razgovorom. Dobra ideja je da pričate sa njim dok ste u krevetu. Okrenite se ka njemu, pređite mu prstima niz grudi i pitajte ga koje su njegove nejbezobraznije seksualne fantazije.

Mnogi mogu da se osećaju neprijatno da razgovaraju sa bilo kim o svojim fantazijama, i to je razumljivo. Zato morate učiniti sve da se vaš muškarac oseća udobno i opušteno. Možda bi mogli da prvo vi podelite sa njim jednu od svojih fantazija, a onda bi on mogao da vam ispriča jednu od svojih. Neka bude zabavno, nikako nemojte biti ozbiljni. Nakon razgovora o pitajte ga naivno: „Da li si spreman da isprobate prvu fantaziju koju ste spomenuli?“

U početku će se verovatno osećati malo zbunjeno u vezi sa tim da li se šalite ili ne, ali mu recite da želite da ostvarite sve njegove seksualne fantazije. Ova činjenica će ga napaliti do neba!

7. Igrajte seksi igrice sa njim

Recite mu da će stvari za sada postati malo bezobraznije i da ćete zajedno igrati seksi igricu. Sama pomisao na ovo će ga naterati da poludi za vama.

Dajte mu papiriće i kažite mu da na svakom mora da napiše stvari, koje bi voleo da mu uradite. I vi uradite isto. Možete odabrati koliko god hoćete papirića. Nakon što završite, savijte papiriće tako da ne možete da vidite šta je napisano, a zatim ih razmenite. Dozvoljeno mu je da tri puta zameni papirić za neki drugi, (i vama takođe), ako je to nešto što ne želi da uradi.

8. Gledajte porniće sa njim

Možda mislite da je pornografija nešto što gledate sami dok masturbirate. Međutim, ako odlučite da ih odgledate zajedno, to može biti veliki preokret za oboje. Možete pogledati različite porno kanale i klipove na netu i pokazati jedno drugom šta volite.

Kada zajedno budete gledali pornografiju, ne samo što ćete se oboje napaliti toliko da iscepate jedno drugom odeću, već ćete i lakše podeliti svoje fantazije.

9. Namamite ga da se istuširate ​​zajedno

Ako se vaš muškarac tušira posle posla, otvorite vrata kupatila i uskočite pod tuš sa njim. Možete početi tako što ćete ga polako ljubiti u leđa ako je okrenut prema tušu. Poljubite ga strastveno, dok mu utrljatvate gel za tuširanje po celom telu.

Sa druge strane, mogli biste ga namamiti pod tuš dok ste vi u njemu. Pozovite ga dok ste u kupatilu i recite mu da vam treba njegova pomoć. Kada vas vidi, skočiće pravo unutra i zadovoljiće vas.

10. Izvedite striptiz za njega

Za ovu tačku, trebaju vam samopouzdanje i senzualnost. Ne shvatajte sebe previše ozbiljno, ali – morate da ga napalite, a da ne pretvorite to u komediju.

Ako leži u krevetu, izađite iz sobe i obucite seksi spavaćicu. Na primer nosite neki čipkani bebi-dol. Imajte u vidu da to mora da bude striptiz, tako da morate da nosite dovoljno odeće da biste je skinuli za njega. Šta god da odlučite da obučete, pobrinite se da ispod imate neki seksi donji veš, jer je ovo ipak striptiz koji treba da potraje.

Kada budete spremni, putite muziku za seksi atmosferu. Zamislite da on zaista plaća vaše usluge – poverujte da ste striptizeta, a zatim počnite da se svlačite, komad po komad. Trudite se da u svakom trenutku budete seksi i privlačni.

Sada možete da mu šapnete na uvo nešto poput: „Uzmi me sada“. Biće toliko uzbuđen vašim nastupom da njegov učinak možda neće biti tako sjajan.

