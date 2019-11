10 znakova da vas partner više seksualno ne privlači

Vođenje ljubavi je jako bitan deo svake veze, a ako primetite ovih 10 stvari u svojoj, možda je bolje da prekinete na vreme

Parovi koji se dobro slažu u krevetu često se i manje svađaju od onih koji imaju loš seksualni život. A kad je seks loš ili redak, onda to može ukazivati i na mnogo veće probleme u vezi. No ne brinite se, ako u pitanju nije neki veliki problem poput prevare, onda se sve može lako rešiti razgovorom. Najbitnije je pronaći izvor problema, a mi vam donosimo 10 znakova koji ukazuju na to da ne uživate u seksu sa partnerom koliko biste trebale:

1. Uvek pronalazite neke izgovore

Kada ste nezadovoljni svojim seksualnim životom, onda ćete uvek smisliti neku drugu obavezu kako biste ga izbegli.

2. Maštate o drugima

Nije greh ponekad maštati o nekom drugom za vreme seksa, ali ako to morate raditi uvek, onda tu nešto ne štima.

3. Prevarili ste ga

Varanje partnera nikada nije dobro i siguran je znak da vam nešto u toj vezi ne odgovara. Ako više uživate u seksu s drugima nego sa svojim dečkom, onda bi za oboje najbolje bilo da vezu privedete kraju.

4. Seks doživljavate kao obavezu

Niko ne voli obaveze, a ako se osećate kao da ste dužne partneru pružiti seksualno zadovoljstvo, onda su male šanse da ćete u tome i uživati.

5. Seks vas ne raduje

Ako pomisao na seks sa partnerom u vama ne budi nikakve emocije te o tome zapravo i ne razmišljate, onda je moguće da ste se i potpuno ohladili od njega. U ljubavi nema mesta za ravnodušnost.

6. Nije vam prijatno

Postoje ljudi koji jednostavno ne uživaju u seksu, bilo iz psihičkih ili iz fizičkih razloga. U takvim situacijama najbolje je potražiti stručnu pomoć.

7. Ne razgovarate o seksu

Osim njegova praktikovanja, u vezi je i jako važno razgovarati o seksu: o tome šta volite, šta vam smeta, šta biste hteli isprobati… Ako izbegavate takve razgovore i držite sve za sebe, onda ste sami krivi i za to što ne uživate u seksu.

8. Nesrećni ste u vezi

Ako ste često nezadovoljne svojim partnerom i vašom ljubavnom vezom, onda je normalno i da nemate želju za seksom, kao i da u njemu ne uživate.

9. Upoređujete se sa drugima

Svaka veza je posebna, baš kao i seks u njoj. Baš zato se nikada ne biste trebale upoređivati sa drugima, bilo da se radi o prijateljici ili filmovima. Najbitnije je da u svemu uživate pa čak i ako to ne izgleda kako ste vi zamišljale.

10. Izgubili ste interes

Ako vam je seks generalno dosadio, to može značiti i da vam je dosadio vaš partner. O tome biste svakako trebali razgovarati sa njim i pokušati sve izgladiti, a ako ne ide, onda je vreme za raskid.