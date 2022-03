10 znakova da vaš partner vredi više od svog blaga ovog sveta

Sigurno ste se bar jednom zapitali da li ste napravili pravi izbog kada je u pitanju vaša „jača polovina“.

Iako se ponekad posvađate, ovo je sigurnih 10 stvari koje ukazuju na to da je vaš partner pravo blago:

1. On vam je apsolutno odan. Ne pokušava da izbegne vas ili obaveze koje mu nameće njegov odnos sa vama. On je 100% posvećen vama i ovoj vezi. On želi da bude blizu tebe i u to nema sumnje.

2. On vas podržava bez obzira na sve. Uvek vam pruža podršku, radujući se vašim pobedama i pruža vam rame kada želite da zaplačete. Ako te ljudi obore, on ti pomaže da se podigneš.

3. Deluje ranjivo u vašoj blizini. Ne plaši se da vam se otvori i pokaže svoje slabosti. On vam priča o svojim osećanjima i ne isključuje vas.

4. Odrasli ste kao pojedinci. Za vreme dok ste bili zajedno, on je postao zreliji i promenio se na bolje. I to se dogodilo ne nužno zato što ste ga naterali da se promeni, već zato što je on sam želeo da bude bolji za vas.

5. On želi da budete srećni. Kada donosi velike odluke, uzima u obzir kako ćete se osećati zbog tih odluka. On uvek pokušava da vas usreći, bez obzira šta mora da uradi da bi se to dogodilo.

6. On brine o tebi. On radi stvari za vas koje ne morate ni da tražite. On pamti sve vaše preferencije i želje. I ne ignoriše vaša osećanja, uvek ih uzimajući u obzir.

7. Uvek je spreman na kompromis. U slučaju sukoba između vas, on uvek pokušava da pronađe kompromis i uradi sve kako treba. On ne voli da se svađa, ali kada dođe do svađe, vas dvoje brzo učite iz svojih grešaka i idete dalje.

8. Ne obraća pažnju na druge žene. Kada su druge žene u blizini, on ne obraća pažnju na njih. On ne bulji u njih i ne flertuje sa njima, a vi uvek znate da mu možete verovati u ovim stvarima.

9. Uočava najsitnije detalje. Primećuje sve sitnice koje vas čine srećnim, nakon čega se trudi da ih u vašem životu bude što više. Kad mu nešto kažeš, on se toga seti. Pamti sve stvari zbog kojih ti srce brže kuca.

10. On daje najbolji savet. Kada vam je potreban savet, on je uvek spreman da podeli svoju tačku gledišta, koja se suštinski razlikuje od vašeg. Ali on ne vrši pritisak na vas, terajući vas da sledite njegov savet. Međutim, on se ne plaši da vam pokaže svoje pravo ja.

