40.000 ljudi tvrdi da ovaj potez garantuje dobar seksualni život, posebno u dugim vezama

Ako biste morali da navedete pet stvari koje vaš partner voli u krevetu i obrnuto, ako bi on morao da kaže šta vi volite, da li biste lako napravili spisak ili biste morali dugo da razmišljate? 40.000 ljudi tvrdi da jedan potez garantuje uspešan seksualni život.

Parovi koji brzo i lako odgovore na ova pitanja imaju zdraviju komunikaciju o svom seksualnom životu.

Istraživanja pokazuju da kod mnogih parova seksualna komunikacija uopšte ne postoji. Sve se svodi na pogađanje šta jedno drugom odgovara. Ovo je veliki problem u dugoročnim vezama, gde se monotonija i stagnacija prirodno javljaju u seksualnom životu, a nedostatak komunikacije o tome postaje glavni uzrok problema u krevetu.

Časopis „Psychology Today“ piše da je meta-analiza sprovedena i na osnovu mišljenja 40.000 ljudi iz 93 studije pokazala da je seksualna komunikacija jedan od najjačih prediktora seksualnog zadovoljstva u vezi, kao i opšteg zadovoljstva u vezi.

Ne samo to, na osnovu mišljenja 40.000 ljudi ispostavilo se da je važnija od učestalosti seksualnih odnosa, eksperimentisanja u krevetu i rukovanja raznim tehnikama.

Kada parovi čuju da moraju da razgovaraju o seksu, često zamišljaju čudne i previše kliničke razgovore. U stvarnosti, kvalitetna seksualna komunikacija podrazumeva otvorenost, emocionalnu sigurnost, pozitivan ton i istinsko zadovoljstvo samom diskusijom.

Problem je u tome što je većina nas, implicitno ili eksplicitno, naučena da dobar seks treba da bude spontan, intuitivan i bez napora, i da ako morate da razgovarate o nečemu, onda je to već pokvareno.

Ali seksualne preferencije variraju, menjaju se vremenom, tela se menjaju i želje se menjaju. Bez komunikacije, i pogađate i nadate se da ste pogodili, kaže dr Ana Elton.

Kako započeti razgovor o seksu sa partnerom?

1. Počnite sa pravim stvarima

Mnogi ljudi odmah pokreću problem, ali je bolje prvo razgovarati o pozitivnim stvarima jer to stvara osećaj sigurnosti i osnovu za kasnije teške razgovore. Pomenite poteze partnera koji vas prvo uzbuđuju.

2. Nemojte im nabacivati osećaj krivice

Sve je u tonu razgovora i načinu na koji partneru dajete do znanja šta vas muči ili šta vam nedostaje u seksu. Ovo mi ne odgovara, možemo li se nekako prilagoditi ovome. Zvuči dobro, za razliku od toga što vi nikada ne radite ono što ja volim.

3. Razgovarajte o seksu van spavaće sobe

I što je još važnije, nemojte pričati o seksu odmah posle seksa. To je osetljivo vreme za takve teme, emotivno nabijen trenutak kada ste još uvek ranjivi. Započnite razgovor van spavaće sobe, u opuštenom trenutku kada ste u šetnji, dugoj vožnji ili na kafi.

4. Odgovorite na ranjivost radoznalošću

Kada jedan partner podeli nešto intimno i dovede se u ranjiv položaj, odgovor drugog partnera će uticati na ostatak razgovora i na to da li će se takav trenutak iskrenosti ponoviti. Ne odbijajte da razgovarate o onome što je rečeno ili da posramite partnera. Umesto toga, pokažite interesovanje i radoznalost, zamolite ga da detaljnije objasni šta (ne) želi.

5. Zamenite pretpostavke pitanjima

Nikada ne pretpostavljajte da znate sve o željama svog partnera, čak i ako ste dugo zajedno. Otvoreno pominjite te stvari koje biste želeli da isprobate ili koje smatrate uzbudljivim jer je to znak da su se vaše seksualne potrebe razvile.

