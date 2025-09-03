7 istina o oralnom seksu koje bi žene volele da svaki muškarac zna

Mnoge žene imaju neslušana očekivanja i neizražene želje kada je u pitanju oralni seks. One su podelile sedam najvažnijih stvari koje bi partneri trebalo da znaju kako bi obostrano zadovoljstvo bilo na vrhuncu.

1. Priznanje truda je ključno

Većina žena ulaže značajan napor da preradi od „nule do deset“ i stvori užitak. Umesto da uzimate sve zdravo za gotovo, cenite njihov trud i uzvratite istom merom. Uzajamno uvažavanje motiviše i podiže zadovoljstvo na viši nivo.

2. Suptilnost donosi poene

Nema ništa manje seksi od grubih ili nasrtljivih poteza. Umesto da nasilno namećete svoj tempo, koristite nežne pokrete i osluškujte signale tela. Ključ je u finim dodirom i mekoj komunikaciji, a ne u „gurkanju glave prema dole“.

3. Duboko grlo nije obaveza

Većini ljudi refleks povraćanja onemogućava savršeno „duboko grlo“. Očekivanja da žena uvek može dozvoliti sve do grla samo dovode do neprijatnosti. Bolje je prihvatiti razloge zašto je ovaj potez retka veština i ne forsirati je.

4. 69 je više poenta nego poza

Iako izgleda primamljivo u filmovima, istinska izvedba poze 69 često se svodi na nepraktično namještanje tela i otežano disanje. Umesto da pokušavate sve vreme da uskladite oba zadovoljstva, usredsredite se na jedno i pružite maksimalan užitak.

5. Upozorenje pre vrhunca pomaže

Pravi ljubavnik obaveštava ženu kada se približava vrhuncu. Time joj pruža slobodu da odluči da li želi da nastavi u tom trenutku ili da se malo povuče i tek onda doživi svoj vrhunac.

6. Oralni seks nije svakodnevna stavka

To što žena voli da zadovoljava partnera oralno ne znači da je uvek raspoložena ili da svaki odnos mora da uključuje ovu praksu. Ako je potrebe tretirate kao obavezu, spontani užitak se gubi, a sve postaje rutina.

7. Kad nema rezultata, bolje stati

Ako oralni seks traje duže od 15 minuta bez naznaka završetka, fizički je iscrpljujuće i neprijatno. Umesto da izdržavate beskrajan eksperiment, pametnije je prekinuti i preći na nešto drugo.

Primenite ove savete, slušajte reakcije partnerke i otkrijte kako da zajedno podignete iskustvo oralnog seksa na potpuno novi nivo.

