7 pouzdanih znakova da imate problem seksualne prirode u braku, nemojte ga ignorisati – savetuju psiholozi

Ovo su znakovi da je u vašem braku nastao problem seksualne prirode i koje nikako ne biste smeli ignorisati.

1. Seks se dešava retko

Ako ste sada u situaciji ozbiljnije veze ili braka u kojem je seks redak ili ga već duže vreme nije bilo, velike su šanse da će situacija takva i ostati. Ljudi se zavaravaju da će se stvari promeniti nakon što se ‘ožene’, ‘presele’, ‘upišu dete u vrtić’, itd… Iako te stvari mogu uticati na učestalost seksa, ono presudno je prihvatanje situacije kao normalne, manjak truda i postepeno fizičko udaljavanje.

2. Manje dodira

Što je više vremena prošlo od zadnjeg seksa, manje je i dodira. Biološki, telo počinje proizvoditi manje seksualnih hormona koji nam daju osećaj uzbuđenosti, što uzrokuje i slabljenje želje za istim. Što više vremena prođe, želja je sve manja i manja, objašnjava psihološkinja Tammy Nelson za Huffington Post.

Spontani dodiri jedna su od najvažnijih stvari koja održava osećaj strasti u odnosu, čak i više nego broj seksualnih odnosa mesečno.

3. Odbijate seks da bi povredili partnera

Ako seksom, odnosno odbijanjem ili izbegavanjem istog da biste partnera povredili, ucenili ili iz nekog drugog motiva, tada ste na sigurnom putu da upropastite vaš seksualni život kao para. Time se jača frustracija druge strane, samopouzdanje pada, a inaćenje postaje sredstvo obračuna. Nakon nekog vremena više nećete znati iz kojeg se razloga ne seksate, a teško ćete izaći iz začaranog kruga.

4. Ne provodite puno vremena zajedno

Ako se vaš odnos sveo na to da se jedna strana druži sa svojim prijateljima, druga sa svojim, dani su vam programirani po individualnih hobijima, a zajedničko vreme se svodi na spavanje ili jelo – bez obzira je li vam seks sada redovan ili ne – male su šanse da će strast opstati u vašoj vezi. Studije pokazuju da parovi koji imaju zadovoljavajući seksualni život provode barem sat vremena dnevno zajedno – odnosno posvećuju vreme sebi kao paru za komunikaciju, zabavu…

5. Stalno imate neke izgovore

Bilo da je on stalno umoran, nju boli glava, on želi ujutro, ona naveče, a i kičma zna da boli – koji god izgovor jedan od partnera koristi sada i to kroz razdoblje duže od sedmicu ili dve – pokazatelj je da mu doista nije do seksa, jer bi se svi ti razlozi željom i voljom mogli rešiti ili zaobići.

Pravi razlozi su često skriveni – nezadovoljstvo time šta partner zapravo radi u krevetu. Ako komunikacija o seksu ne postoji, nemoguće je popraviti stvari.

6. Imate različite potrebe

Ako ste već u prvim fazama odnosa (izuzev prvih par meseci tzv. faze medenog mjeseca) imali drastično različite potrebe za seksom, velike su šanse da seks potpuno zamre u odnosu. Jačina libida nije nešto na što ljudi mogu značajno uticati, pa je to nešto što se isto tako ne sme zanemariti i nadati se „kako će se stvari same popraviti“.

7. Sviđa vam se neko drugi

Ako ste vi ili vaš partner razvili osećaj prema nekom drugom, bilo da to sebi tumačite samo kao simpatiiju ili otvoreno priznajete da vam se sviđa, a istovremeno je vaš seksualni život nezadovoljavajući – problem je očigledan. Obično do traženja fokusa izvan veze dolazi iz nezadovoljstva samim odnosom. Ponavljaju li se takve situacije, a samo se akteri menjaju – emocionalno neverstvo u potpunosti ubije strast, prenosi 24sata.hr.

