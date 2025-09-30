7 stvari koje bi svaki muškarac trebalo da zna o oralnom seksu

Muškarci, dobro proučite ove praktične, iskrene savete od žena o tome šta im zaista znači oralni seks i kako možete da ga učinite prijatnijim i sigurnijim za obe strane.

Komunikacija i pristanak

Pre nego što počnete, razgovarajte; pitajte šta partnerka voli, šta ne voli i da li želi da eksperimentišete. Jasnoća i saglasnost prave razliku između neprijatnog iskustva i uzajamnog zadovoljstva.

Higijena i udobnost

Dobra lična higijena i udoban položaj imaju veliki uticaj. Kratko tuširanje, sveže donje rublje i odabir pozicije u kojoj se partnerka oseća sigurno i opušteno povećavaju šanse da oboje uživate.

Pažnja prema signalu partnerke

Obraćajte pažnju na neverbalne i verbalne reakcije — disanje, zvukove i pokrete tela pokazuju šta prijanja. Ako je nešto nejasno, pitajte nežno i prilagodite tempo i intenzitet.

Ne žurite, posvetite se predigri

Brzina i cilj orijentisan na „brz završetak“ često oduzima užitak. Polako gradite intenzitet, koristite pokrete ruku i tela, menjajte tempo i ne ignorišite predigre koja pojačava prijemčivost.

Raznolikost tehnika i kombinovanje

Koristite kombinaciju dodira usnama, jezika i ruku; nemojte se oslanjati samo na jednu tehniku. Male varijacije, promena pritiska i ritma često daju najbolje rezultate.

Iskrenost i povratna informacija

Ne pretvarajte se i nemojte ignorisati povratne informacije. Poticanje otvorenog komentara nakon čina — šta je prijalo, šta ne — pomaže da sledeći put bude bolji za oboje.

Bezbednost i granice

Razgovarajte o sigurnom seksu, testiranjima i granicama. Ako postoji nelagodnost ili zdravstveni rizik, bolje je zaustaviti se i rešiti pitanje pre nego nastaviti.

Pažnja, komunikacija i spremnost na učenje čine oralni seks prijatnijim iskustvom za oba partnera.

