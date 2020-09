7 stvari koje tokom seksa ne vole ni žene ni muškarci

Postoje neke univerzalne stvari, koje podjednako odbija oba pola i koje, po svaku cenu, morate da izbegavate..

1. Priča o bivšem/bivšoj

Na mnogo načina priča o bivšem dečku/devojci može da bude ekstremno naporna vašem partneru. A ukoliko slučajno pomenete to tokom seksa, ne samo da ćete izazvati negativnu rekaciju od druge strane, već možda nastane i problem većih razmera. Niko ne želi da sluša o bivšima tokom seksa, piše timesofindia.com, a prenosi Objektiv.

2. Namerno nećkanje

Ukoliko nemate želju za seksom, potpuno je normalno da kažete – ne. Ali, ako stvarno želite isto što i vaš partner, namerno nećkanje vas neće dovesti nikuda, već samo može da isfrustrira drugu stranu. Krenite sa predigrom i zaboravite na lažno nećkanje.

3. Traženje od partnera da ugasi svetlo u trenutku seksa

Dok mnogi ljudi vole da imaju seks u mraku, ako konstantno tražite od partnera da ugasi svetlo, to može da bude kontraproduktivno. Naročito ako imate običaj to da radite u toku samog seksa. Ovaj postupak može da dovede do nesigurnosti kod vašeg partnera.

4. Loša higijena

Higijena je jedna od osnovnih stvari na koju morate da obratite pažnju pre svakog seksualnog odnosa. To što ste u dugoj vezi, ne znači da treba da zapostavite osnovna pravila higijene.

5. Stalno brbljanje

Komunikacija jeste ključ do dobrog seksa, ali ukoliko tokom seksa stalno brbljate o nečemu što baš i nema veze sa trenutnom situacijom, to lako može da odbije vašeg partnera. Smanjite priču.

6. Lenjost

Postoje momenti tokom seksa kada samo želite da se zavalite i legnete. Međutim, ako očeklujete da će vaš partner da “odradi” ceo posao, to može da prouzrokuje problem njegove indiferentnosti u budućnosti. Vremenom, ovo može da postane veliki problem. Zbog toga se opustite, ali ne previše!

7. Stalno iste poze i odbijanje eksperimentisanja

Lepota seksa je to što uvek može da bude drugačiji. Mnogi ljudi postanu “robovi rutine” i stalno na isti način vode ljubav, pa može da dođe do zasićenja. Ima toliko toga što još niste otkrili. Nemojte da se plašite eksperimentisanja, a naročito ako vaš partner to želi.

