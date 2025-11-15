8 skrivenih razloga zbog kojih brak puca i posle 20 godina – iako spolja deluje savršeno

Razlozi za razvod mogu biti upozorenje, ali i prilika da se brak obnovi, a ovo je najčešćih 8 koji će verovatno uništiti i najduži brak.

Razlozi za razvod često se gomilaju tiho, dok spolja sve izgleda stabilno. Ono što počne kao mala pukotina, vremenom preraste u zid koji razdvaja dvoje ljudi, a danas uopšte nije retko da brak puca i posle 20 ili 30 godina.

Parovi koji su zajedno godinama, ili čak decenijama, osećaju se kao najmanje verovatni kandidati za raskid. Ako su stigli dovde, zašto bi se sada nešto promenilo? Naravno, to nije uvek slučaj i postoji nekoliko razloga zašto se stručnjaci za raskid braka stalno sreću.

Advokati za razvod i terapeuti za veze otkrili su koji su to najčešći problemi sa kojima se susreću u svom poslu.

1. Ljudi se zasite braka

Karolina Eliot, partnerka i stručnjakinja za porodično pravo sa preko tri decenije iskustva u advokatskoj kancelariji Rojtorns, kaže za Metro: „Viđam mnogo ljudi koji su u braku 20, 25, 30 ili više godina, i vrlo često se dešava da jednostavno ponestane snage. Niko drugi nije uključen, ali su se zapravo zasitili jedno drugog. Ponekad je to ona vrsta praznog gnezda, deca su odrasla i otišla, a oni se na kraju pitaju: „Šta nam je ostalo zajedničko?“ ili „O čemu sada razgovaramo?“ Mislim da se ljudi jednostavno zasite jedni drugih.“

2. Zanemarivanje veze

Još jedan spor put ka razvodu je ono što Mig Benet, savetnica za veze u Therapy Finders, naziva „zanemarenom vezom“. Ona objašnjava: „Jednom je funkcionisalo, a onda je odrasli par izgubio vid (i sluh) jedno drugog kada su se pojavili životni stresori: stresori poput dece, gubitka ili neuspeha posla, smrti roditelja, bolesti i tako dalje. Parovi često traže pomoć na prvoj prepreci prilagođavanja karijernom uspehu i bebama. Skreću pogled sa veze i ona pada niže u hijerarhiji, ispod psa i teretane.“

Mig preporučuje večeri za sastanke najmanje jednom mesečno i nedeljne provere kako bi zdravlje veze bilo na vrhu vaših prioriteta. „Pitajte jedno drugo: „Kako je biti u vezi sa mnom ove nedelje?““, kaže ona za Metro. „Prvo dajte pozitivne stvari, a zatim informacije o svemu što je bilo teško ili uznemirujuće. Slušajte odgovor. Budite otvoreni za ono što čujete! Recite: „Da. Razumem. Mogu to da podesim.“ I zahvalite im se na svemu što su vam rekli.“

3. Neverstvo

Po iskustvu Anurade Kurl, partnerke i advokatice u Crisp & Co, ako neverstvo nije glavni razlog za razvod, „često postoje elementi toga tokom celog procesa“. Ona kaže za Metro: „Klijenti možda ne pokreću uvek pitanje na početku; bilo je slučajeva tokom procesa kada je postalo očigledno da jedna strana živi sa nekim drugim ili je stupila u novu vezu.“

Prema Anuradi, parovi u kraćim vezama imaju veću verovatnoću da se razvedu kao rezultat prevare. „Međutim“, dodaje ona, „u dugim brakovima, često tamo gde parovi imaju decu i komplikovanije finansije, preljuba se mogla dogoditi, ali ponekad se parovi pomire i pokušaju ponovo zbog dece i svojih okolnosti“.

4. Novac

Novac je jedan od glavnih uzroka svađa u vezama, a ako stvari nastave da budu zategnute, to može dovesti i do njihovog kraja.

„Kada se porodica suoči sa finansijskim pritiskom, može doći do ogorčenja između strana, možda ako jedna osoba ne radi ili ako je druga osoba izgubila posao“, kaže Anuradha. „U ovim situacijama nalazimo klijente koji misle, iako u početku može biti finansijski teško, dugoročno bi radije bili sami.“

Ona predviđa da bi razvod povezan sa novčanim brigama mogao postati češći usred krize troškova života, posebno zato što upiti već rastu oko januara svake godine kada je novac ograničen. Anuradha dodaje: „Proveli su težak Božić, novac je pri kraju, a onda pomisle ‘Ne želim da budem u ovoj situaciji sledećeg Božića’.“ Naravno, tu je i element „Nova godina, novi početak“.

5. Zavisnost ili „loše ponašanje“

Džejms Magvajer, direktor u advokatskoj kancelariji Magvajer, grupiše probleme „ponašanja“ poput alkoholizma, uzimanja droga i kriminala kao čest razlog za raspad braka. Karolina takođe kaže: „U jednom konkretnom slučaju na kojem radim, muž je kockar, pa je zbog toga nagomilao mnogo dugova, i to je ono što je dovelo do njihovog razdvajanja. Kao i kod alkoholizma, možete pomoći samo do određene mere, osim ako neko ne želi da se promeni“.

6. Nedostatak intimnosti

„Još uvek me zapanjuje, nakon 30 godina rada sa vezama, da parovi ne govore o seksu – ili uopšte ne (što dovodi do ogromnih nesporazuma) ili na način koji stvara bojno polje“, kaže Mig. „Moje iskustvo je da većina (ali ne sve) žene treba da se osećaju povezano da bi se osećale seksualno. Muškarci se obično (ali ne uvek) osećaju povezano kroz seks. Razgovaraju o tome. Ili potraže pomoć da razgovaraju o tome.“ U suprotnom, to bi moglo da se pretvori u mnogo veći problem, kao što je gore pomenuta neverstvo i potencijalno razvod.

7. Ne čuju jedno drugo

Mig objašnjava: „Najveći razlog za raspad braka, koji je po mom iskustvu najvažniji, jeste neslušanje jedno drugog, neosećaj da ih drugo čuje, i stoga je veza koju su nekada imali narušena do tačke trajnog prekida.“ Ponekad bolja komunikacija pomaže paru da osveži svoju vezu, ali ishod može biti i da otkriju „da je veza u samrtnom grču i odluče se za razvod“ – iako sa manje ogorčenosti nego ranije.

„Stalno vidim lošu komunikaciju. To je igra ping-ponga napada, odbrane, okrivljavanja, nadmašivanja“, nastavlja ona. „Prožeta je kritikama, pa čak i prezirom i postaje bitka ko je u pravu. Jedan od mojih omiljenih predloga je da možete ili biti u pravu ili možete biti u vezi“.

8. Zlostavljanje

„Još jedan veliki faktor u razvodu je zlostavljanje“, objašnjava Anuradha, dodajući da ovaj krovni termin može da obuhvati „fizičku, emocionalnu, kao i ekonomsku“ štetu.

Ona kaže: „Postoji mnogo slučajeva sa kojima se bavimo gde prvi korak nije zapravo razvod, već je zapravo podnošenje zahteva sudu da se izreknu mere zabrane kako bi se zaštitila strana pre nego što razvod počne. Ekonomsko i emocionalno zlostavljanje ponekad može biti suptilnije, a to uključuje stvari poput kontrolisanja ponašanja i „gaslajtinga“. Međutim, tokom procesa, ponekad mogu postati izraženije kako se razvod odvija.“

Razlozi za razvod nisu uvek dramatični – često su to male stvari koje se ponavljaju iz dana u dan. Ako ih prepoznate na vreme, imate šansu da ih zaustavite.

