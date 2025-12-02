Ako kod žene primetite ovaj 1 znak to znači da je spremna za seks.

Diskretni znakovi da žena želi intimnost

Žene često ne žele direktno da kažu da su raspoložene za seks, jer žele da ostanu pristojne. Međutim, postoje suptilni signali kojima daju do znanja da žele bliskost. Ovo važi kako za parove koji se tek upoznaju, tako i za one koji su u vezi godinama, prenosi avaz.ba. a donosi najžena.

Ruke otkrivaju mnogo

Ako žena drži ruke čvrsto uz telo, to je znak da trenutno nije raspoložena za intimnost. S druge strane, nežni dodiri po ruci, vratu ili češkanje mogu biti znak da je spremna za bliži kontakt.

Disanje i uzbuđenje

Kada se uzbudi, disanje postaje brže i pliće, a srce joj brže kuca jer telo traži više kiseonika. Ako primetite ove promene, to je diskretan znak da je raspoložena za seksualni kontakt.

Pokreti tela

Primetite li da dok se ljubite pomera kukove ili se nesvesno približava, to znači da želi da pređete korak dalje. Ako dođe do seksa, pratite njene pokrete i sinhronizujte se – to može učiniti iskustvo nezaboravnim za oboje.

Suština je u tome da žene često šalju signale neverbalno. Zato obratite pažnju na ove male gestove – oni govore mnogo više nego reči.

