Ako niste znali i vagina ima veličinu, nije svaka ista: Evo šta je malo, a šta veliko

O ovome se mnogo manje priča nego o veličini penisa.

Vagina je mišić koji se poput svih drugih u telu steže i opušta. Do opuštanja dolazi usled manjka vežbi i poroda, a najpoznatije su Kegelove vežbe kojima se jačaju njeni mišići.

Sve vagine se proširuju za vreme seksa, a broj odnosa ne utiče na veličinu. Prema studiji na više od 200 žena, vaginalni kanal je u proseku dug 9,6 cm (poput veličine sjaja za usne), a širok od 2,5 do 3,5 cm.

Velike usne. Spadaju u spoljne delove koji štite vaginu ili matericu i okružuju male usne. Velike usne su u proseku duge oko 8,1 cm – što odgovara veličini prosečnog laka za nokte. Ipak, raspon veličina je znatno veći od toga – u studiji iznosi od 4,5 do 11,5 cm. Veličina usana nema veze s veličinom vagine, a zanimljivost je da se usne smanjuju kako žena stari.

Male usne. Nazivaju se još i unutrašnjim usnama, a one okružuju sami otvor vagine. Zanimljivost je da je leva mala usna u proseku nešto šira – oko 2,1 cm, a desna oko 1,9 cm. Leva mala usna je u proseku duga oko 4 cm, dok je desna duga oko 3,8 cm. Kao i kod veličine velikih usana, ni veličina malih nema veze s veličinom vaginalnog otvora tj. kanala.

Klitoris. Kao i kod drugih delova tela, postoji zaista velik raspon veličine klitorisa od žene do žene. Jedina uloga mu je seksualno zadovoljstvo.

Prosek širine klitorisa iznosi oko 0,8 cm (dok raspon širine akterki u studiji iznosi od 0,2 do 2,5 cm). Prosečna dužina iznosi 1,6 cm, s rasponom od 0,4 do 4,0 cm. Veličina samog klitorisa nema uticaja na intenzitet ženskog zadovoljstva.

