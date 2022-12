Ako primetite da radi ovih 5 stvari, to je znak da ga SEKS jedino zanima, vi ste mu samo igračka

Ako vam se dogodilo da ste se upustili u avanturu s osobom za koju se pitate da li ste im samo igračka za seks, znaci koji slede će potvrditi vaše sumnje.

Nikad ne priča o svom životu

Ako momak nije zainteresovan za to da ima nešto više sa devojkom on se neće preterano truditi da ga ona bolje upozna. Zašto bi vam pričao o sebi, kada ne planira da ima ništa ozbiljno sa vama? Zapitajte se zato koliko toga znate o njemu. Kako se zovu njegovi roditelji, braća, sestre? Čime se bavi u slobodno vreme, šta je studirao i gde radi? Ako ne znate ništa od ovog, to je loš znak.

Zove isključivo kasno uveče

Ovo je vrlo očigledan znak da je njemu samo do seksa stalo. Ako vas taj momak nikad nije izveo na večeru, u bioskop ili čak u šetnju po parku, to znači da ga ne zanimate kao osoba već kao neko s kim može da gužva postelju. Ljubavne veze se ne grade u krevetu, iako je seks važan njihov deo. Ako vas on zove isključio kasno uveče da svratite do njega, pri čemu napuštate njegov stan skoro odmah nakon seksa, nije potrebno posebno isticati za šta mu služite.

Izbegava vas u javnosti

Razmislite o tome kako se on ponaša kada se sretnete u gradu. Da li vas srdačno pozdravi i poljubi, ili se pretvara da vas nije video? Ako je odgovor ovo drugo, razlog za takvo ponašanje je taj što ne želi da bude viđen sa vama. Ako sa vama želi da ima samo seks, pobrinuće se za to da niko drugi ne zna za vas. Ovakvog momka je potrebno da zaobiđete u širokom luku, čak i ako je seks s njim fantastičan.

Nikada ne znate gde se nalazi

Kuda ide i šta radi momak s kojim ste započeli intimno druženje? Obično, kada se dovoljno dopadate momku i kada razmišlja o tome da bude u ozbiljnoj vezi sa vama, on će se potruditi da vas obavesti o svojim planovima, kao i da vas uključi u njih. Ako se nalazi u gradu sa društvom, poslaće vam poruku ili vas nazvati da proćaskate dok čeka da društvo stigne. Ako takvog nečeg s njegove strane nema, znajte da mu niste ništa drugo nego sigurna opcija za seks.

Razgovor se uvek završava na temama o seksu

Momak kom je samo seks na pameti će vrlo teško održavati razgovor na bilo koju drugu temu, bez skretanja na onu jednu koja ga zanima. Dakle, ako ste započeli razgovor o nekoj vreloj temi, sasvim je prirodno da će se ona pretvoriti u razgovor o seksu. Ali, ako svaki put kada pričate o nečem potpuno neobaveznom, a on skreće temu ka seksu, to je znak da ga u pogledu vas samo to zanima.

