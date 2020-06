„Boli me glava“: 8 najčešćih izgovora kojima žene odbijaju seks

Naravno da niko nije uvek raspoložen za seks i mit je da muškarci jesu. Dobro, uglavnom jesu, pa se nekako stvara utisak da žene globalno češće odbijaju vođenje ljubavi. Umor, menstruacija, neki njegov postupak najčešći su uzrok manjka želje…

Trejsi Koks, ekspert za seks malo se pozabavila onim „ne noćas, dragi“ i otkrila 8 razloga koje žene najčešće navode kao razlog zašto im se nije do seksa. Uz to je ponudila i rešenja. Jer, zašto biste se odrekle seksa zbog nekih bezveznih razloga?

1. Nije mi dobro/boli me glava

Ovaj izgovor je već legenda. I žene ga zaista koriste, nije samo mit. Naravno, seks nije baš zabavan ako vas muči migrena. Međutim, ako je to izgovor koji koristite već dve nedelje zaredom, onda bi ili trebalo da posetite lekara jer nekako morate rešiti tu glavobolju, ili bi vaš dragi trebalo da razmisli o svojim ljubavnim tehnikama… Možda da mu to suptilno spomenete?

2. Imam previše posla

Tačno dve trećine parova krivi svoj pretrpan radni dan i haotični život za manjak zainteresovanosti za seks. Ako nemate vremena da se posvetite malo sebi, verovatno nemate vremena ni za seks. Kao par pokušajte da stvorite zajedničko vreme samo za vas dvoje. Umesto da zajedno uveče zasednete pred televizor, povucite se ranije u spavaću sobu i prepustite se strastima. I problem rešen.

3. Preumorna sam

Kako ćete voditi ljubav kada vam se oči sklapaju od umora? Pa odspavajte onda prvo i navijte alarm malo ranije. Nije uopšte loše ni započeti dan sa seksom. A on vam posle još može skuvati kafu…

4. Čemu kad ionako ne doživim orgazam?

Ako niste zadovoljne svojim seksualnim životom, nećete imati ni mnogo želje za njega. Ali, to nije rešenje. Od izbegavanja „bračne dužnosti“ bolje je otvoreno (ali nežno, znate kako su osetljivi na te svoje performanse) da dragom otkrijete šta tačno želite. Ne govorite šta je negativno, pre istaknite šta bi želele da vam uradi, eksperimentišite malo, igrajte se, promenite mesto na kojem vodite ljubav… Ili promenite partnera, za nekog koji se više trudi da vas zadovolji.

5. Osećam se debelo

Da, ovo je razlog zbog kojeg žene neretko ne žele ni da se skinu. Ako se ne osećate lepo u svom telu, ako se stidite, neprijatno vam je, sigurno baš nećete biti seksualno uzbuđene. Ali tu presudna može biti njegova reakcija. Ako ste mu seksi i s kilogramima viška, privlačna i poželjna i to vam govori, neće vam biti važno šta sve na vama nije savršeno. S druge strane neka njegova glupa opaska može ga lišiti seksa do daljnjeg…

6. On stalno navaljuje…

Ako uvek on traži seks, odnosno sva inicijativa je prepuštena njemu, i to može pomalo dosaditi. Ako on stalno navaljuje, vi, A) nemate priliku da pokažete kada je vama došlo do vođenja ljubavi, B) stalno vrši pritisak na vas pa ili osećate dužnost da imate seks ili se izvinjavate što ga ne želite ili izmišljate nove razloge zašto ne možete danas. Recite mu da nekad želite da i vi pokrenete stvar – biće oduševljen. Ali onda ga nemojte ostaviti tri meseca da čeka…

7. Umreću od dosade

Uvek je sve u dlaku isto kad vodite ljubav? Znate tačno šta će on uraditi, on zna šta ćete vi uraditi, gde, koliko će trajati… Izgleda da vam je potrebno malo uzbuđenja! Nove poze, seksualne igračke… Vratiti strast i uzbuđenje u ljubavni život nije tako teško. I njemu i vama će promena dobro doći. Uvedite nekoliko novina i… eto!

8. Jednostavno mi se ne radi

Sve češće uhvatite sebe da razmišljate o tome kako vam je dosta i njega i seksa za sva vremena? Pa, kažu, što ređe to radite, to vam je manje stalo jer u međuvremenu zaboravite koliko je to dobro, fino, zbližava vas dvoje. Zakažite nekoliko „seks seansi“, zapišite u kalendar, ako je potrebno, da se na primer petkom i subotom vodi ljubav. Nije sramota imati raspored i za seks. Nakon nekog vremena vratićete se u formu.

(Miss7.24sata.hr)

