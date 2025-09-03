Da li je seks opasan za srce? Ovaj odgovor lekara će vas iznenaditi!

Za većinu ljudi sa stabilnim srčanim oboljenjima, seksualna aktivnost nije opasna i ne predstavlja značajan rizik od srčanog udara. Stručnjaci upoređuju fizički napor tokom seksa sa laganom do umerenom aktivnošću, kao što je penjanje uz dva sprata stepenica ili brza šetnja. Iako se broj otkucaja srca i krvni pritisak privremeno povećavaju, rizik od srčanog udara tokom odnosa je izuzetno mali, čineći manje od 1% svih slučajeva, prenosi klix.ba.

Kada je seks zaista preopterećenje za srce?

Iako je seks generalno bezbedan, postoje situacije kada je potreban oprez. Ljudi koji imaju nestabilne ili teške simptome srčanih bolesti, poput čestih bolova u grudima (angina), nekontrolisano visokog krvnog pritiska ili teške srčane insuficijencije, trebalo bi da odlože seksualne aktivnosti dok se njihovo stanje ne stabilizuje uz pomoć terapije. Takođe, osobe koje nisu fizički aktivne mogu biti pod nešto većim rizikom. Zanimljivo je da studije ukazuju da vanbračne afere, naročito sa mlađim partnerima i u nepoznatom okruženju, mogu povećati stres i rizik od srčanih problema.

Zeleno svetlo od lekara

Ključna stvar je otvorena komunikacija sa lekarom. Mnogi pacijenti, ali i lekari, izbegavaju ovu temu zbog nelagodnosti, što dovodi do nepotrebne bojazni i apstinencije. Prema smernicama Američkog udruženja za srce, povratak seksualnim aktivnostima može biti bezbedan čak i nedelju dana nakon blažeg srčanog udara, pod uslovom da lagana fizička aktivnost ne izaziva nikakve simptome. Ukoliko postoji nesigurnost, lekar može preporučiti test opterećenja kako bi se utvrdilo koliko srce može da podnese.

Šta ako se pojave simptomi?

Redovan i zadovoljavajući seksualni život zapravo može biti koristan za zdravlje srca. Seks je oblik vežbanja koji jača srce, pomaže u snižavanju krvnog pritiska, smanjuje stres i poboljšava san. Ipak, ako se tokom seksualne aktivnosti jave simptomi kao što su bol u grudima, kratak dah, nepravilan rad srca ili vrtoglavica, aktivnost treba odmah prekinuti i potražiti savet lekara.

