Da li je seks zaista bolji bez kondoma?

Da li je ovo pitanje koje muči mnoge seksualno aktivne – seks je bolji sa ili bez kondoma?

Fizički gledano, mnogi muškarci tvrde da bez kondoma imaju direktniji i intenzivniji osećaj, jer nema barijere od lateksa. Međutim, za partnerku, razlika u samom fizičkom osećaju je često minimalna ili nepostojeća. Ključna razlika se uglavnom svodi na psihološki doživljaj i osećaj sigurnosti koji (ne)postoji.

Sigurnost na prvom mestu

Činjenica je da su kondomi najefikasnije sredstvo za zaštitu od polno prenosivih bolesti i neželjene trudnoće. Ovaj osećaj sigurnosti može značajno da utiče na opuštenost oba partnera tokom odnosa. Kada nema brige o mogućim posledicama, lakše je prepustiti se trenutku i u potpunosti uživati u intimnosti. Paradoksalno, ponekad upravo ta mentalna barijera straha može više da umanji zadovoljstvo nego sam kondom. Bezbrižan seks sa poverenjem često je sve što treba za maksimalno uživanje.

Tehnologija u službi zadovoljstva

Argument da kondomi umanjuju zadovoljstvo danas je sve manje validan. Proizvođači su napravili ogroman napredak, pa na tržištu postoje ultra tanki kondomi, oni sa različitim teksturama i lubrikantima koji mogu čak i da pojačaju stimulaciju za oba partnera. Pravilno odabrana veličina i vrsta kondoma mogu drastično promeniti iskustvo. Kondom koji savršeno pristaje gotovo je neprimetan, omogućavajući intenzivan osećaj, gotovo kao da ga i nema.

Psihološki aspekt i komunikacija

Ponekad otpor prema kondomima nije samo fizičke, već i psihološke prirode. Neki ga doživljavaju kao prepreku intimnosti ili prekid u zanosu strasti. Međutim, sam čin stavljanja kondoma može postati deo predigre i erotskog čina, ukoliko mu se pristupi na pravi način. Otvorena komunikacija sa partnerom o preferencijama, strahovima i osećajima je od suštinskog značaja. Zajednička odluka o zaštiti može, zapravo, ojačati poverenje i povezanost, čineći celokupno iskustvo boljim i ispunjenijim.

Najbolji seks je onaj u kojem se oba partnera osećaju sigurno, opušteno i poštovano.

