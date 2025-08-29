Da li ste upoznali svoju srodnu dušu: Tri tajne otkrivaju da je vaš partner baš vama suđen

Većina ljudi nakon neuspelih veza oseća strah od ponovnog emotivnog razočaranja, čak i kad upozna osobu za koju misli da je savršena. Psiholog Mark Travers izdvojio je tri jasna znaka koja pokazuju da ste pored one osobe s kojom vam je zaista suđeno.

Ne preispitujete njihovu ljubav

U zdravoj vezi ne tražite dokaze da vas partner stvarno voli. Nestaje potreba za preteranim analiziranjem poruka ili osećanjem da morate stalno dokazivati svoju vernost. Umesto nesigurnosti, osećate se prihvaćeno i cenjeno baš takvi kakvi jeste.

Veza teče prirodno i bez napetosti

Prava ljubav nije bestrudan odnos, već se razvija spontano čak i nakon početne zaljubljenosti. Sukobi ne gledate kao opasnost, već kao priliku da bolje razumete jedno drugo. Nema stresa oko toga gde stojite jer znate da ste u istom timu i gradite život zajedno.

Zajedno napredujete, a ne gubite sebe

Dobri partneri ne zahtevaju da se odreknete sopstvenih interesa ili delova ličnosti. Njihova podrška podstiče vaš lični rast, dok istovremeno rade na sopstvenom razvoju. Umesto pitanja „hoćemo li uspeti?“, zajednički razmišljate: „Kako možemo napredovati zajedno?“

Zdrava veza pogađa pravu notu sigurnosti, jednostavnosti i rasta u paru, omogućavajući vam da cvetate zajedno, a ne jedno nauštrb drugog.

