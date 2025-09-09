Da li vas partner vara? 7 znakova koje ignorišete dok vam se svet ruši

Da li ste slepi za znakove prevare? Evo šta ljudi najčešće ignorišu dok ih partner vara.

Ponekad ne želimo da vidimo ono što nam je pred nosom. Prevara ne počinje u krevetu – počinje u tišini, u pogledima koji izbegavaju, u rečenicama koje više ne zvuče kao pre. Ako osećate da nešto nije u redu, možda nije paranoja. Možda je intuicija.

1. Telefon kao sveti gral

Ako vaš partner iznenada počne da krije telefon, menja lozinke ili ga nosi i do kupatila – to nije samo potreba za privatnošću. To je signal. Ljudi koji varaju često štite svoj digitalni trag kao da im život zavisi od toga.

2. Promena rutine bez objašnjenja

Kasni s posla, ide na „trening“ koji nikad ranije nije spominjao, odjednom ima „sastanke“ vikendom? Ako se rutina menja bez logičnog razloga, a vi dobijate šture odgovore – vreme je da postavite direktna pitanja.

3. Emocionalna distanca

Ne mora da bude hladan – dovoljno je da prestane da primećuje. Da ne pita kako ste, da ne reaguje na vaše emocije. Ljudi koji varaju često emocionalno izlaze iz veze pre nego što fizički odu.

4. Preterana krivica ili agresija

Neki partneri postaju nežniji, poklanjaju više pažnje – iz osećaja krivice. Drugi, pak, postaju defanzivni, agresivni, optužuju vas da ste „previše sumnjičavi“. Obe krajnosti mogu biti znak da nešto kriju.

5. Novi izgled bez povoda

Ako se odjednom više sređuje, kupuje novu garderobu, menja parfem – a vi niste deo tog procesa – moguće je da pokušava da impresionira nekog drugog.

6. Nedostatak fizičke bliskosti

Dodiri, poljupci, seks – sve to nestaje ili postaje mehaničko. Ako osećate da ste fizički udaljeni, a nema objašnjenja, to može biti znak da se bliskost premešta negde drugde.

7. Intuicija koju ignorišete

Najvažniji znak je onaj koji ne možete objasniti. Onaj osećaj u stomaku. Ako osećate da nešto nije u redu, verovatno nije. Intuicija nije dokaz, ali je poziv da ne ignorišete sebe.

Ako prepoznajete više od dva znaka – ne znači da vas partner sigurno vara, ali znači da vaša veza vapi za iskrenim razgovorom. Ne ignorišite sebe. Jer kad ignorišemo znakove, najčešće ignorišemo sopstvenu vrednost.

