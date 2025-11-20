Da li žene masturbiraju svaki dan? Iznenadiće vas ovo.

Masturbacija je važna za zdravlje – evo koliko često žene praktikuju solo seks.

Masturbacija nije samo normalna već i zdrava aktivnost koja može znatno doprineti smanjenju stresa i boljem razumevanju sopstvenog seksualnog zadovoljstva. Istraživanja su pokazala da prosečna žena masturbira oko jednom nedeljno ili približno 49 puta godišnje, dok muškarci to čine tri puta nedeljno ili oko 154 puta godišnje.

Postoji razlika u učestalosti između polova, ali je važno napomenuti da se stigma oko ženske masturbacije smanjuje. Istraživači su takođe otkrili da je 35% ispitanih žena izjavilo da nikada nisu masturbirale, u poređenju sa 18% muškaraca koji su izneli istu tvrdnju.

Ova istraživanja pokazuju da je samopouzdanje i prihvatanje sopstvenih seksualnih želja ključno za zdrav odnos prema masturbaciji.

