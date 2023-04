Dame, obratite pažnju: Samo onaj “pravi” će uraditi ovo za vas u krevetu!

Postoje određeni potezi muškarca na osnovu kojih možete da procenite da li on zaista za vas. Ako se ne libi da uradi sve ovo, onda budite sigurni da boljeg nećete imati!

On se uvek brine da doživite orgazam, a kada se to dogodi, onda je to poput erotične scene iz filma koji volite, samo što je realnost i događa se upravo vama.

Uslugu uvek vraća uslugom. Naravno reč je o oralnom seksu. Kada mu pružite oralni seks, on vam uvek uzvrati i da stvar bude još bolja – on se češće spušta dole nego vi, i tako vam nadomešćuje za sve partnere koji su pre njega bili sebični.

On zna da vagina nije vaša jedina erogena zona i nikada ih ne ignoriše. On tačno zna koji su to delovi tela, bez da ih je guglao, i svestan je da su te erogene zone isto važne kao i vagina, ako ne i važnije.

On se ne plaši da ispoba nove stvari. Uz njega se osećate toliko opušteno da mu možete reći svoje najveće seksualne fantazije, a da se pritom ne osećate smešno.

Obasipa vas kompliementima bez obzira na vaš fizički izgled u datom trenutku.

Ljubi vas nakon oralnog seksa. Nije važno ko je bio akter, on zna da ste vas dvoje zajedno i da su telesne tečnosti deo odnosa. Ni jedan deo vašeg nije mu odbojan.

Kažete mu da je najbolji kojeg ste ikad imale i ne lažete. Zaista, zaista ne lažete. Toliko ne lažete da masturbirate dok razmišljate o njemu.

