Deset stvari koje muškarci primećuju na ženi u krevetu — ali nikada neće priznati

Mnoge žene se brinu o izgledu, manama ili tome deluju li dovoljno privlačno u intimnim odnosima. Ipak, muškarci često primećuju sasvim druge sitnice — i one koje imaju veći uticaj nego što možete da pretpostavite.

1. Vaša “donja” frizura

Ovo je posebno izraženo ako dolazi do oralnog seksa — muškarci primećuju ako ste uredne “tamo dole”. Često očekuju barem osnovnu higijenu i urednost.

2. Vaša reakcija na njegove mane

Ako tokom intimnosti pređete rukom preko ožiljaka, akni ili drugih nesavršenosti, on će to primetiti. To može uticati na njegov osećaj sigurnosti jer mnogi muškarci imaju osećaj nesigurnosti u vezi sa svojim telom.

3. Koliko vam se sviđa

Muškarci primećuju znake želje — pogled, držanje, gestove. Ako djelujete kao da ste nezainteresirane, to može uticati na njihov osećaj da nisu poželjni.

4. Koliko uživate u seksu

Stenjanje, izvijanje leđa, izrazi lica — to su pokazatelji za njega da stvarno uživate. Ako sve deluje hladno ili zatvoreno, to može umanjiti strast prema odnosu.

5. Posebne veštine

Ako imate neku “tajnu veštinu” koja mu posebno prija — recimo, odnos s jezikom, kontrola ritma i dinamike — to se pamti.

6. Vaša omiljena “mesta”

On će hteti da zna gde volite da vas se dodiruje, koje zone su vam osetljive i šta vam je prijatno. To pomaže da odnosi budu bolji.

7. Vaš trud

Ponekad muškarci završe sa ženama koje ne ulažu dovoljno — ne fizički, nego emocionalno ili gestovima. Pokazivanje inicijative i interesa puno znači.

8. Emocije nakon seksa

Muškarci primećuju da li postoji bliskost, maženje ili toplina nakon intimnosti. Ako odmah “uglave” i nestanu, to može ostaviti osećaj praznine.

9. Vaša stegnutost

Ako ste napeti ili zgrčeni, to može smanjiti užitak i signalizirati nesigurnost. Redovna opuštenost i prijemčivost često se primete.

10. Koliko ste realne u izgledu, bez maski

Iako žene često brinu o strijama, celulitu ili manama — muškarci primećuju da li ste prirodne i opuštene. Sitne nesavršenosti retko ih ometaju koliko žene misle.

