Devet stvari ženama u krevetu sramotne, muškarcima potpuno nebitne

Žene su te koje su opterećene prvim seksualnim iskustvom sa novim partnerom. Kakva će biti atmosfera, da li je obukla pravi donji veš, da li se dobro izdepilirala i na kraju krajeva, sve muči da li će joj taj seks, i njoj i njemu, biti najbolji do sada.

Nema potrebe za tenzijom i strepnjom od svih ovih pitanja, jer ono što je ženama na pameti, muškarcima je to potpuno neprimetno:

Pravilo „seks posle trećeg sastanka“

Za razliku od žena, muškarce nije briga koliko je susreta prošlo pre nego što su zajedno legli u krevet.

Nosite bapske gaćice

U trenutku najveće uzbuđenosti, muškarci zaista ne primećuju vaš donji veš. Ionako ćete uskoro ostati bez njih.

Prezervativ je kod vas

Brine vas šta će muškarac misliti o vama jer u torbici nosite kutiju kondoma? Može jedino pomisliti to da ste osoba kojoj je stalo da seks koji praktikuje uvek bude siguran.

Da li će mu to biti najbolji seks?

Niko ne želi loš seks, ali kad prvi put spavate s nekim sasvim je normalno da ne bude savršeno, jer se možda dovoljno ne poznajete i samim tim niste opušteni.

Depilacija

Ako se pred njih pojavite kao od majke rođene, verujte nam da muškarac neće primetiti ako imate koju dlačicu viška.

Kakva je atmosfera u sobi?

On neće ni primetiti ako su u sobi upaljene sveće i da li svira neka seksi muzika. On je fokusiran samo na vas!

Nosite li puš-ap grudnjak

Ne morate se brinuti da će vam skinuti grudnjak i uzviknuti „Prevaren sam!“. Čak i da grudi nisu velike koliko je on mislio, to je sasvim nevažno, jer je on sa vama spavao iz drugih razloga.

Seks traje celu noć

Seks treba da traje dovoljno dugo kako bi oboje postigli orgazam.

Lubrikant

Neka vam ne bude neprijatno ako upotrebi lubrikand. To neće umanjiti vašu strastvenost i seksualnost.