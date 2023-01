Devojka trikom otkrila da ju je verenik prevario: ‘Počeo je čudno da se ponaša i uznemirio se’

Kira Areljano na Tik Toku je podelila sjajan trik kojim je otkrila da ju je dečko prevario.

Nakon što je ova 19-godišnjakinja ulovila svog verenika, odlučila je da pomogne i ostalim ženama i objasni o čemu je reč. Radi se o predbračnom ugovoru koji uključuje klauzulu prema kojoj, ako jedna osoba u vezi vara, druga ima pravo na naknadu za emocionalni bol, piše NY Post.

Iako su bili vereni i planirali su i decu, devojka je shvatila da nije sve kako treba nakon što mu je predložila predbračni ugovor. Naime, kada je to spomenula, kako bi zaštitila svoje finansije i mentalno zdravlje, on se preplašio.

– Videlo se da mu je izrazito neprijatno, a kada sam spomenula deo o prevari i isplaćivanju naknade, bio je vidno uznemiren. Ipak, tada je vrlo nevoljno potpisao, iako je nakon toga pokazivao sve manje i manje želje da se oženi – rekla je.

Uprkos tomu što je shvatila da ju je prevario, ili je to nameravao, Kira je odlučila da mu oprosti jer je, kako kaže, uverila samu sebe da ga zaista voli i da joj je potreban. Pre nego što je došla na ideju da sklopi predbračni ugovor, planirala je venčanje i čak je i odabrala haljinu.

– Nakon razgovora o predbračnom ugovoru, planiranje se zapravo nije nastavilo. Jednom varalica, uvek varalica – dodala je.

Tvrdi da ona njega nikada nije prevarila i da je pokušavala „da bude najbolja djevojka“, ali da je njihova veza eskalirala do čestih svađa i onda je ona konačno shvatila da ne može da ga „promeni“. Iako su Areljano i njen verenik u međuvremenu raskinuli, ona se nada da će pomoći drugima u sličnim toksičnim vezama.

– Jako sam zahvalna što sam izašla iz te veze i sprečila samu sebe da ostanem u braku s nekim ko me ne voli i nikad me nije voleo. Definitivno se i dalje oporavljam i ponekad može biti jako teško jer sam stvarno volela tu osobu, iako znam da me povrijedio i prevario – zaključila je.

