Dodirnite ga baš tu i raspametićete ga: Ovo su najveće muške erogene zone

Mnogi misle da su erogene tačke kod muškaraca ograničene na najintimnije delove tela, ali stručnjaci ističu da su upravo neočekivane zone posebno osetljive i mogu rasplamsati vatru.

Usne

Poljupci i nežni dodiri usana otvaraju vrata uživanja zahvaljujući gustoj mreži nervnih završetaka. Lagano lizanje ili milovanje vilice pojačava seksualnu napetost pre nego što pređete na dalje.

Ušna resica

Područje oko ušiju, pogotovo resica, ima tanke, osetljive slojeve kože. Čak i nežno šaputanje ili milovanje može izazvati trnce i intenzivno zadovoljstvo, jer se tu nalazi veliki broj taktilnih receptora.

Potiljak i vrat

Dodir na vratu, između kose i ramena, brzo pojačava uzbuđenje. Tehnike poput laganog češljanja prstima ili blagog pritiskanja klimaksa nerava mogu ga dovesti do vrhunca strasti.

Bradavice

Iako se ovo često povezuje sa ženskom erogenošću, muškarci takođe imaju gustu koncentraciju nervnih završetaka na bradavicama. Blago stiskanje ili kružno milovanje izaziva neizbežan porast uzbuđenja.

Unutrašnja strana butina

Intimna zona tik iznad unutrašnjeg dela butina izuzetno je osetljiva. Spori, zavodljivi pokreti blizu prepona mogu probuditi fantaziju i pripremiti partnera za intenzivniji dodir.

Eksperimentišite s ovim erogenim tačkama i pronađite svoj savršeni ritam – garantovano ćete podići uzbuđenje na novi nivo!

