Dve magične reči koje muškarce momentalno uzbuđuju

Da li znate koje to dve magične reči momentalno bude njegov primarni instinkt? Otkrijte tajnu koja menja pravila igre i vraća strast u vaš odnos.

Brzo, ovo je mali kviz: koji je najbolji način da impresionirate muškarca? Da li se pojavite na njegovom pragu sa kutijom za alat i gajbom piva? Da li mu otpevate serenadu ispod prozora sa flašom merloa i kartama za predstavu? (Verovatno će ceniti inicijativu u svakom slučaju, tako da to nije ni tako daleko od toga!)

Naravno, možete mu dati kompliment ili da se zainteresujete za njegove hobije – što su zapravo dobre ideje, inače – ali postoji jedan mali zahtev koji zaista pokreće vezu sa tim momkom u vašem životu. Ako imate nekoga sa kim biste želeli da se zabavljate, čitajte dalje jer ćemo otkriti dve magične reči koje će izludeti i uzbuditi svakog muškarca.

Dve magične reči daju mu do znanja da ste zainteresovani

„Pokaži mi.“ To je to. Znamo da na površini zvuči pomalo prosečno, ali te dve jednostavne reči zapravo svaki put otvaraju konzervu crva – i to ne uvek na začinjen način! Svi znamo da su muškarci prirodni rešavači problema, tako da kada otvorite put za njihov savet, njihovo znanje ili njihovu stručnost, to im daje do znanja koliko im verujete.

Čak i van praktičnih stvari, „pokaži mi“ ih poziva da se udube i u svoja interesovanja. Da li vole modele automobila? Da li imaju omiljeni film? Ko zna, možda voli da pravi čestitke u slobodno vreme! Međutim, on uživa u slobodno vreme, dozvoljavajući mu da brblja o onome što je važno, ne samo da pokazuje vaše interesovanje, već mu omogućava i da se oseća viđenim u bezbednom okruženju.

A kad smo već kod zabave, ko je znao da dve reči imaju toliku moć u buduaru? Ako se osećate prijatno sa njim i želite da podignete stvari na viši nivo, pustite ga da se pohvali. Da li ima neke nove poteze koje želi da isproba? Da li priča o velikim stvarima? Pa, nema ništa loše u tome da ga pustite da se hvali!

Suptilne strategije koje takođe funkcionišu

„Pokaži mi“ je malo preterano, bez obzira u kom kontekstu ga koristite. Postoji izvesna „je ne sais kuoi“ koja ga čini samouverenim izrazom i nije uvek lako koristiti ga kod muškaraca, posebno ako ih ne poznajete dugo. U redu je – i dalje postoji mnogo načina da im se dodvorite.

Jedan od najbržih načina da impresionirate nekoga jeste iskren kompliment! Ne govorimo ni o opštim izjavama; komentarišite nešto što on može da kontroliše. Iako je uvek lepo čuti da imate lepe oči, iskreni komplimenti uzimaju u obzir trud; njegova odeća, kosa, pa čak i njegov roditeljski stil su sve na raspolaganju. Komplimenti za određene aspekte mu omogućavaju da se oseća cenjenim zbog stvari koje radi, a ne samo zbog stvari koje ima.

Naravno, nema ništa loše u komplimentima za fizičke stvari! Međutim, nećete zaraditi nikakve poene za brauni ako se zagledate u njegovu visinu; umesto toga, fokusirajte se na upečatljive detalje, poput njegovog osmeha ili njegove ličnosti. Mnogo ćete postići ako kažete „Obožavam tvoj smisao za humor“ umesto „Oduvek sam želela momka visokog preko 180 centimetara“.

Zašto je inicijativa toliko važna?

Ne treba mnogo da se otkrije da muškarci retko dobijaju komplimente. To jednostavno nije ugrađeno u njihov svet na isti način kao što je to kod žena! Dame će komentarisati jedna drugoj nokte, kosu – zaustavljaće se jedna drugoj na ulici zbog vatrene odeće. Muškarci, s druge strane, sede skrštenih ruku i čekaju svoj red. Pa, više ne! Komplimenti su sjajan način da nekome pokažete da vam je stalo i da ga vidite onakvim kakav jeste.

Oni su takođe odličan način da nekome pokažete poštovanje. Poštujete njihov trud. Poštujete njihovu pažnju posvećenu detaljima. Poštujete njihovu ličnost. Nema ništa loše u generičkom komentaru, ali postoji razlog zašto kažu da je đavo u detaljima. Fokusiranje na nešto konkretno je vrsta priznanja koja nam pokreće dan.

Romantični gestovi takođe mogu mnogo da pomognu momcima. Ko je rekao da ne možete samo da se pojavite sa cvećem? Zašto ih ne biste počastili večerom posle duge nedelje na poslu? Nešto jednostavno poput filmskog večeri kod kuće daje vam oboma priliku da se opustite i izbacite iz vida sve preostale probleme. Sve se svodi na stvaranje sigurnog prostora za vas oboje!

Kako primeniti ovaj savet u praksi?

Čak i u današnjem svetu, od muškaraca se i dalje očekuje da naprave prvi potez, da plate za prvi sastanak ili da budu oni koji će vam poslati poruku sledećeg dana. Stvar je u tome što se veze grade na obostranom davanju i uzimanju, tako da ne morate da čekate da vam priđe. Pokažite svoje samopouzdanje, kažite ove dve magične reči i dajte mu do znanja da ste zainteresovani! Pravi muškarac to neće shvatiti kao „pretnju“ svojoj muškosti; on će pozdraviti taj potez raširenih ruku i otvorenim dijalogom.

