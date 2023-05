Ekspertkinja otkrila trik za najluđe orgazme: ‘Otkad primenjujem ovo na sebi, svaki put je eksplozivno’

Ekspertkinja za veze Jana Hoking ima puno iskustva kada su u pitanju izlasci i seks. Nedavno je otkrila da postoji jednostavan trik kojim možete poboljšati kvalitet svog seksualnog života, piše Daily Star.

Jana je rekla da ima eksplozivne orgazme otkad taj trik primenjuje na sebi.

Mnogo je razloga zašto žene ne mogu da postignu orgazam, ali jedan od njih je, tvrdi Jana, taj što žene previše razmišljaju umesto da se fokusiraju na ono što se događa njihovim telima. Kada imate komplekse u vezi nekih delova tela, to može sprečiti da se stvarno prepustite.

Jana je u tekstu kojeg je napisala za News.com.au rekla: „Otkrila sam da uvek želim da budem na vrhu jer nisam želela da momak vidi da moje grudi izgledaju ravno. Toliko sam se zbog toga brinula da sam zapravo zaboravila da se prilagodim stvarnom osećaju dok me je zgodni frajer tretirao kao lunapark.

I tako je bilo sve donedavno, dok nisam razgovarala s muškarcem koji mi je rekao da sam super paranoična. Od tada sam prestala da marim kako izgledam i počela sam da se fokusiram na to kako se osećam. Doslovno je stao usred seksa i rekao ‘Prestani da držiš grudi gore – volim da ih vidim prirodne'“.

Prestanite da razmišljate i prepustite se

Partner joj je objasnio da je previše napaljen što je vidi golu i da ga uopšte nije briga ako ima bilo kakve nesavršenosti. Jana je potom istakla da se mnoge žene opterećuju time kako izgledaju, a za to krivi medije i društvene mreže koji žene prikazuju svršenima i bez fizičkih nedostataka.

Zbog njih žene veruju da bi njihove grudi uvek trebalo da izgledaju čvrsto i da šlaufi ne bi trebalo da postoje. Jana tvrdi da se sve to iznenada pojavi kad su žene gole ispred muškaraca, a to ih može naterati da se previše brinu za izgled njihovog tela kada dođe do seksa.

Ona je počela da traži načine pomoću kojih može da prestane previše da razmišlja. Jana tvrdi da je najbolje na početku seksa nekoliko puta duboko udahnuti i izdahnuti te se fokusirati na to kako se vaše telo oseća.

Zatim pokušajte da ponavljate mantru u svojoj glavi poput „Ja sam prisutna“ ili „Ja sam seksualno biće vredno ispunjenja“.

„Podsetite se da je osoba s kojom ste u klinču previše zauzeta dobrim provodom da bi se fokusirala na glupe stvari poput sala na stomaku ili celulita“, navela je Jana na kraju, a prenosi Net.hr.

