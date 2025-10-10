Evo 10 razloga zašto je ljubljenje dobro – a i zdravo!

Po mogućstvu svaki dan i to više puta?

Pored uživanja, ljubljenje je korisno i za vaše zdravlje. Ako imate partnera, pogledajte sve dobrobiti ljubljenja i – krenite.

Poboljšava imunitet

Istraživanje objavljeno u časopisu „Medical Hypotheses“ tvrdi da ljubljenje može da pojača imunitet žene za odbranu od Citomegalovirusa. On može da dovede do pojave slepila kod dece i da prouzrokuje druge defekte pri rođenju ako je majka nosilac tokom trudnoće. Ljubljenje je samo jedna od svakodnevnih navika s neverovatnim zdravstvenim prednostima o kojima još niste nikada ni čuli, piše „Reader’s Digest“.

Sagoreva kalorije

Verovali ili ne, ljubljenje sagoreva dve do šest kalorija u minutu. Iako nije baš kao da ste na traci za trčanje, sat vremena ljubljenja potrošiće sigurno pola šake M&M bombona ili pola čaše vina.

Strastveno ljubljenje dobro je za oralno zdravlje

Osim što sagoreva kalorije, ljubljenje je dobro i za oralno zdravlje. Naime, ljubljenje je jedan od načina na koji možete da delite dobre mikrobiote. Mikrobioti su naziv za normalnu ili fiziološku mikrofloru koju čine mikroorganizmi koji nastanjuju kožu i sluznice čoveka.

Ako vam oralni mikrobiomi u ustima nisu baš raznoliki i zdravi, ljubljenje s partnerom koji ima zdrave mikrobiome može da vam bude od pomoći i da poboljša zdravlje.

Održava mišiće lica snažnim

Zategnut stomak ili telo bez celulita sigurno su vam na listi prioriteta što se tiče održavanja zategnutog izgleda. Ipak, tokom ljubljenja koristi se čak 30 mišića, koji čestim korišćenjem mogu pomoći da se utegnu mišići lica, što i nije baš mala stvar.

Odlično je i za opuštanje

Naučna istraživanja pokazuju da ljubljenje povećava nivo oksitocina, prirodne hemijske stvari u telu. Takođe, povećava i endorfin, hormon odgovoran za dobar osećaj u telu. Ljubljenje takođe podstiče lučenje dopamina, pomoću kojeg se razvija osećaj romantične privrženosti.

Smanjuje stres

Postoji li išta bolje od toga da, kada nakon napornog i stresnog dana dođete kući i poljubite svog partnera? Osim što tada dolazi do oslobađanja opuštajućeg hormona oksitocina, ljubljenje je takođe povezano i sa smanjenjem hormona kortizola, koji se još naziva i hormon stresa. To takođe može da poveća i nivo serotonina, što dovodi do osećaja smirenosti i zadovoljstva.

Smiruje glavobolju

Zbog povećanog protoka krvi koje podstiče ljubljenje, smanjuju se bolovi, glavobolje i menstrualni grčevi. Tako se kod ljubljenja i smanjuje stres koji je poznat uzročnik glavobolje.

Snižava krvni pritisak

Sigurno vam je poznat onaj osećaj kada tokom ljubljenja osetite kako vam srce ubrzano lupa? Takav povećan broj otkucaja srca uzrokuje širenje krvnih sudova, potrebna količina krvi dolazi u sve organe i tako pomaže da se snizi krvni pritisak.

Umanjuje i alergijske reakcije

Naučnici su posmatrali pacijente s dve vrste alergija – jedne s kožnom alergijom i jedne s nazalnom alergijom – pre i nakon ljubljenja svog partnera 30 minuta. Nakon ljubljenja, pacijenti su imali manje alergijske reakcije i simptome nego pre ljubljenja, što dokazuje još jednu izvrsnu dobrobit.

Lakše pronalazite odgovarajućeg partnera

Antropološkinja Helen Fišer kaže da je ljubljenje dobar ‘alat za procenu partnera’. Ona tvrdi da, kada se ljubimo, mozak u isto vreme doživljava skoro sva čula: miris, ukus, dodir i temperaturu. Tako u potpunosti možemo ‘da osetimo’ drugu osobu i da je procenimo. Osim toga, naučnici koji su proučavali ljubljenje tvrde da je ono biološki način utvrđivanja s kim smo genetski najkompetentniji.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com