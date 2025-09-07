Evo šta muškarca može izbaciti iz ravnoteže tokom seksa

Postoje trenuci tokom seksa koji mogu potpuno zbuniti muškarce i dovesti do panike, što opet može uništiti celokupno iskustvo kod partnera.

Bez obzira koliko uživaju u seksu, muškarci se mogu naći u situacijama koje ih potpuno izbacuju iz ravnoteže. Na primer, pucanje kondoma može biti veliki šok za oba partnera, što može smanjiti želju za nastavkom seksualnih aktivnosti.

Još jedna situacija koja može izazvati paniku kod muškaraca je nesklad u ritmu tokom seksa. Dok iskusniji pojedinci znaju kako da se nose s tim, oni nesigurniji mogu brzo izgubiti živce.

Muškarci se često pitaju da li njihova partnerka glumi orgazam, što dodatno pogoršava situaciju. Sumnja da li partnerka zaista uživa u seksu ili samo želi da se sve brzo završi može biti uzrujavajuća.

Grčevi u nogama tokom seksa su još jedan neprijatan problem. Dok neki pokušavaju da nastave kao da se ništa nije desilo, mnogi će se odlučiti za prekid.

Pitanje da li će partnerka uskoro doživeti orgazam može biti izuzetno stresno za muškarce, posebno ako su u zahtevnoj poziciji i osećaju da se trude više nego ikada da pruže zadovoljstvo, ali nema naznaka skorog orgazma.

Naposletku, želja za seksom može biti ugušena ako muškarac misli da mu je partner dosadan. U tim situacijama, mnogi neće znati šta da rade, što može samo dodatno pogoršati situaciju.

