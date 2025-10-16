Evo šta se dešava sa 1 delom tela kod žena kada nemaju redovan seks – šokiraćete se

Redovan seks nije samo zadovoljstvo – evo zašto je bitan za vaše zdravlje.

Neki delovi našeg tela reaguju na naše intimne navike, pokazujući koliko je važno održavati redovnu intimnu aktivnost. Stručnjaci tvrde da dugotrajna apstinencija može izazvati promene, posebno kod žena.

Zašto je bitan redovan seks kod žena?

Nedostatak intimnosti može dovesti do različitih problema, uključujući i promene u genitalnom području. Vaginalni kanal kod žena može se smanjiti ako izostaje seksualna aktivnost. Redovan seks održava vaginu zdravom i podstiče elastičnost.

Elastičnost i veličina vagine mogu se razlikovati kod žena u različitim fazama života. Kod žena u premenopauzi, smanjenje vagine može biti privremeno i obično nestaje nakon nekoliko seksualnih odnosa. Međutim, kod žena u postmenopauzi, ove promene mogu biti trajne i povezane s niskim nivoima estrogena.

Estrogen, ženski hormon, igra ključnu ulogu u održavanju elastičnosti i vlažnosti vagine. Niski nivoi estrogena kod žena u postmenopauzi mogu dovesti do suvoće genitalnog područja i manje elastičnog vaginalnog kanala.

Osim toga, nedostatak intimnosti može dovesti do smanjenog uzbuđenja, što može rezultirati bolnijim seksualnim odnosom.

Stoga je važno održavati redovne seksualne odnose kako biste stimulisali protok krvi u vaginu, održavali je zdravom i elastičnom.

