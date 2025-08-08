Evo šta žena treba da rad kako bi doživela orgazam baš svaki put, savetuje poznata stručnjakinja

Filmovi i priče drugih nas često ubeđuju da je njihov seksualni život uvek savršen, ali stvarnost nije uvek takva. Svi želimo da imamo ispunjen i uzbudljiv seksualni život, ali ponekad, koliko god se trudili, jednostavno ne možemo da dođemo do kraja.

Stručnjakinja za odnose dr Karen Gurnei, gošća u podkastu Pola Brunsona „Moramo da razgovaramo“, podelila je savete koji mogu pomoći da seks bude bolji i zadovoljavajući, čak i kada se ne čini da se napredak postiže.

Seks nije veština, već uživanje

Dr. Karen odmah razbija jedan od najvećih mitova o seksu.

– Ne postoji ‘dobar u krevetu’. To je potpuna zabluda. Seks nije veština koju možete usavršiti kao, recimo, sviranje violine. Seks treba da bude zadovoljstvo, a ne nešto što morate da ‘usavršite’. – otkriva.

Seks mora biti nešto što volimo da radimo, a ako postane rutina, lišen je uzbuđenja i želje.

Seks ne mora uvek da bude penetrativan

Doktorka Karen naglašava da se snošaj može praktikovati na mnogo načina, a ne radi se uvek o penetraciji.

– Seks može biti solo, sa partnerom istog ili suprotnog pola, u različitim konfiguracijama – sve dok uživate, to je najvažnije – naglašava doktorka. Orgazam nije nužno rezultat penetracije, a najvažniji faktor je da oboje uživate u iskustvu. Seksualna veza i uživanje treba da budu u fokusu.

Neka stvari budu sveže

Seks na početku veze često je najuzbudljiviji jer je sve novo i misteriozno. Dr Karen objašnjava:

– Orgazmi su lakši na početku veze, jer ima mnogo novina, uzbuđenja i visoke privlačnosti. – objašnjava dr Karen.

Kako se veza nastavlja, rutina može preuzeti maha, a to može smanjiti seksualno uzbuđenje. Ključ je opuštanje i sposobnost da oslobodite svog partnera, i održavanje tog uzbuđenja kroz nova iskustva i istraživanja.

Ostanite prisutni u trenutku

Jedan od glavnih razloga zašto mnogi doživljavaju ‘loš seks’ je taj što nisu u potpunosti prisutni. Dr. Karen ističe da 92 odsto ljudi tokom seksa razmišlja o stvarima koje nisu vezane za sam čin.

– To su sasvim normalna razmišljanja, ali kada nismo prisutni u trenutku, to negativno utiče na doživljaj – objašnjava ona.

Ostanite u trenutku i fokusirajte svoju pažnju na partnera i iskustvo, bez ometanja misli.

Pomešajte svoje pristupe

Doktorka ističe da mnoge žene, koje u početku uživaju u seksu, vremenom primete pad procenta orgazama, dok kod muškaraca taj procenat ostaje isti. Razlog je što mnoge žene više vole predigru i masturbaciju nego orgazam, a penetracija nije uvek neophodna.

– Ne gledajte na prodorni seks kao jedini način za postizanje orgazma. Mešanje različitih pristupa može vam pomoći da pronađete ono što vam odgovara, savetuje ona.

Istraživanje različitih opcija u seksualnim odnosima može doneti zadovoljavajuće rezultate za oboje.

Prestanite da glumite orgazam

Glumljenje orgazma nije rešenje. Doktor ističe važnost otvorene komunikacije sa partnerom o tome šta volite i šta vam odgovara.

– Lažiranje orgazma ne znači da ćete se približiti cilju. Ako budete asertivni i otvoreni sa svojim partnerom, pomoći će vam da izgradite bolju intimnost, kaže ona.

U početku može biti teško pričati o tome, ali komunikacija je ključ za bolji seks i veću povezanost. Što više komunicirate, bolje ćete razumeti šta radi za oboje.

Seksualna valuta: Održavanje želje izvan spavaće sobe

Dr Karen uvodi termin „seksualna valuta“, koji se odnosi na seksualnu napetost koja nije nužno vezana za sam seks, već za interakcije koje se dešavaju van spavaće sobe.

– Naš seksualni život nije samo nešto što se dešava u krevetu, on je uvek prisutan. Seksualna valuta uključuje sve, od držanja za ruke, poljubaca do sugestivnih komentara – objašnjava dr Karen.

Održavanje seksualne napetosti u svakodnevnom životu je važan faktor u održavanju želje i povezanosti.

