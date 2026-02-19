Evo šta znači po psihologiji ako špijunirate bivšeg na internetu

Jedno zanimljivo tumačnje po psihologiji plus par dobrih caka kako da lakše prebolite raskid veze.

Šta znači po psihologiji ako špijunirate bivšeg na internetu.

Prekid veze je često emotivno težak i mnoge osobe osećaju snažnu potrebu da „provere“ šta njihov bivši partner radi na društvenim mrežama

Da vide sa kim je, kako izgleda, da li je krenuo dalje. Takav instinkt može delovati bezazleno, ali stručnjaci upozoravaju da je upravo to jedna od najgorih stvari koju možete uraditi sebi nakon raskida.

Istraživanja pokazuju da konstantno proveravanje profila bivšeg zapravo produžava emocionalnu bol i otežava oporavak. Baš umesto da pomaže da prevaziđete prekid. Svaki put kada se vraćate na njihove objave, u mozgu se aktiviraju veze koje bi trebalo da slabe. Sve to može stvoriti osećaj da niste uspeli da prekinete emotivnu vezu i nastavite dalje, prenosi n1info.rs.

Stručnjaci objašnjavaju da društvene mreže koriste sistem nagrađivanja u mozgu . Svaki klik, nova slika ili objava daje kratkotrajan osećaj kontrole i dopamina. Ali i u isto vreme održava osećanje vezanosti i čežnje. Ovo može dovesti do začaranog kruga stalnog proveravanja. To samo dodatno produžava osećaj tuge i usamljenosti.

Da bi se uspešno izborili sa posledicama rastanka, savetuje se da prestanete da pratite aktivnosti bivšeg.

Onemogućite sebi pristup njihovim profilima ili čak napravite kratku pauzu od društvenih mreža. Fokusišući se umesto toga na stvarne kontakte s prijateljima, fizičke aktivnosti i sopstvene ciljeve, stvara se prostor za emocionalno zaceljenje i napredovanje.

Odbacivanje digitalnog nadzora bivših partnera može izgledati teško, ali po psihologiji upravo je to korak koji vodi ka zdravijem emocionalnom oporavku i većoj unutrašnjoj slobodi nakon raskida.

