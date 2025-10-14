Gledate 18+ sadržaj na internetu? Imamo lošu vest za vas

Pojavila se nova i vrlo stvarna internet pretnja – zlonamerni softver koji može detektovati kada korisnici gledaju pornografiju i iskoristiti to za ucenu.

Stručnjaci za sajber bezbednost upozoravaju na novi oblik malicioznog softvera pod nazivom Stealerium koji se širi internetom i posebno cilja korisnike koji posećuju sajtove sa sadržajem za odrasle. Ovaj malware može da postane ozbiljna pretnja jer koristi ljudsku nepažnju i radoznalost da bi se infiltrirao u uređaje.

Ovaj zlonamerni softver funkcioniše tako što tajno snima ekran vašeg računara i istovremeno pokušava da vas snimi putem veb kamere. Takođe krade i druge osetljive podatke kao što su bankarske informacije, korisnička imena i lozinke. Svi prikupljeni podaci, uključujući snimke ekrana vaše istorije pregledanja, šalju se sajber kriminalcima koji ih zatim koriste za ucenu i iznudu. Stručnjaci za bezbednost iz kompanije Proofpoint, koji su analizirali zlonamerni softver, upozoravaju da Stealerium predstavlja zabrinjavajuću novu fazu u takozvanim prevarama „seksualne iznude“.

Stealerium se najčešće širi putem fišing imejlova koji su dizajnirani da izgledaju veoma ubedljivo. Napadači šalju poruke koje se pretvaraju da su zvanična obaveštenja poznatih kompanija, kao što su banke, striming servisi ili čak dobrotvorne organizacije.

Jednom kada se nađe na uređaju, malware može da prati aktivnosti korisnika, krade lozinke, podatke o bankovnim računima i druge osetljive informacije. Takođe, može da uspori rad računara ili telefona i otvori vrata za dodatne napade.

Zašto su mete sajtovi za odrasle

Sajber kriminalci koriste činjenicu da korisnici na ovakvim sajtovima često ne obraćaju pažnju na bezbednost i brže klikću na sadržaj. To ih čini idealnim metama za širenje malicioznih programa.

„Kada su u pitanju kradljivci informacija, oni imaju tendenciju da uzmu sve što im padne pod ruku“, rekla je za Wired Selena Larson, jedna od istraživačica kompanije Proofpoint. „Ovo dodaje još jedan sloj privatnosti i osetljivih informacija koje definitivno ne želite u rukama hakera.“

Njen kolega, Kajl Kuči, dodao je da je automatizovano snimanje korisnika koji gledaju pornografiju veb kamerama „gotovo nečuveno“. Iako još uvek nisu identifikovane konkretne žrtve seksualnog iznuđivanja povezane sa ovim zlonamernim softverom, istraživači ističu da samo prisustvo ove funkcije snažno sugeriše da je korišćena.

Problem je što mnogi ljudi nikada ne prijavljuju takve incidente iz stida, što samo ohrabruje napadače. Pošto se fišing kampanje lako automatizuju, svako može postati meta.

Kako se zaštititi

Stručnjaci savetuju da se uvek koristi ažuriran antivirusni program, da se izbegava klik na sumnjive linkove i da se redovno proveravaju podešavanja privatnosti. Takođe, preporučuje se korišćenje pouzdanih izvora i izbegavanje neproverenih sajtova.

Novi malware pokazuje koliko je važno biti oprezan na internetu, posebno na mestima gde je sigurnost često zanemarena. Prevencija i pažljivo ponašanje ključni su za zaštitu ličnih podataka i uređaja.

