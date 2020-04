„Godinama varam supruga, a otkako smo u izolaciji, želim da ga ostavim“

Jedna 48-godišnja žena požalila se Didri, savetnici lista The Sun, da razmišlja o ostavljanju supruga zbog ljubavne afere.

„Uvek mora da bude po njegovom i uopšte me ne poštuje. Prema našim sinovima je takođe grub još od kada su bili jako mali, nikada nije shvatao da su deca i to je uzrokovalo mnogo svađa između nas u kojima on, naravno, uvek pobedi.

Mnogo puta sam želela da odem, ali uvek bih sebi govorila da on ne može protiv sebe i da je jednostavno takav.

Jedne večeri sam bila zaista besna, izletela sam iz kuće s prijateljicom i otišla u kafić. Pile smo, a u jednom trenutku došao je naš drug iz škole sa svojim prijateljem. Smejali smo se, zabavljali i ubrzo se to pretvorilo u ono veče za koju ne želiš da se završi. Otišli smo do moje prijateljice i nastavili da pijemo. Pronašla sam se u zagrljaju muškarca koji je došao s našim prijateljem. Nije bio preterano romantičan, ali osećala sam se poželjno pored njega. Veče se završilo tako da smo se imali seks na podu.“

To se dogodilo pre osam godina, a do danas su ostali ‘prijatelji s povlasticama’. On ima 49 godina, oženjen je i ima decu, a nalazili su se samo zbog seksa koliko god su mogli. „Naravno, od kada je izolacija nismo se nijednom videli, ali stalno razmišljam o njemu. Duhovit je i jako dobar u krevetu. Moja deca su se odselila, a brak postao još gori. Izolacija je učinila moj život kod kuće potpuno užasnim. Stvarno mi je dosta supruga i njegovog ponižavanja. Znam da nećemo morati da budemo kod kuće zauvek, ali stvarno ne planiram da ostatak svog života provedem hodajući kao po jajima .“

Didra joj je odgovorila: „Uopšte Vas ne krivim. Znam da je teško, ali vreme je da se suočite sa suprugom, kažete mu da Vam je dosta i da ne nameravate da živite ovako. Njegovo ponašanje može biti posledica prošlosti i slažem se da mu neće biti lako da se promeni, ali Vi to ne morate da prihvatite. Ovo je dobar trenutak da mu kažete da želite da se bolje ponaša prema Vama ili ćete otići. Dužina veze i braka definitivno otežava Vašu odluku za odete.“