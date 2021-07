Gotov je: Uzbudite muža uz 3 jednostavna koraka

Bez obzira da li ste u braku svega par godina ili nekoliko decenija, verovatno znate kakav je osećaj kada upadnete u predvidljivu seksualnu rutinu.

Želeli biste više od svega da pronađete kreativan način da uzbudite svog supruga i da tako učinite vašu intimu zanimljivijom, ali jednostavno ne znate odakle da počnete.

Seksualni repertoar u vašoj spavaćoj sobi u suštini se svodi na ponavljanje istih poza i pokreta, koji vrlo lako dosade. Iako je dobro znati šta uzbuđuje voljenu osobu, ponekad je potrebno i malo nadograditi celu priču, kako romansa ne bi u potpunosti nestala. Donosimo vam danas tri jednostavna koraka uz pomoć kojih možete da uzbudite svog supruga.

Stvorite iščekivanje

Ako zaista želite da uzbudite svog supruga, ne radite to u spavaćoj sobi. Potrebno je da započnete mnogo ranije. Vaše reči su moćne, zapamtite to, s toga ne oklevajte da mu napišete neku senzualnu poruku. To može da bude sms poruka ili klasična na papiriću, koju će pronaći u svom džepu. Napišite nešto poput „želim da vodimo ljubav sa tobom večeras“. Kada se pojavi na vratima, odolite iskušenju da ga svučete na pragu i vodite ljubav u hodniku. Nežno ga zagrlite i poljubite i recite da jedva čekate da decu smestite u krevet. Ako tokom celog dana budete gradili seksualno iščekivanje, trenutak kada se nađete sami u sobi sa vašim suprugom biće okružen varnicama.

Najvažnije je da ne žurite

Kada se dakle nađete sa njim iza zatvorenih vrata, zaboravite na vreme i nigde ne žurite. Upalite nekoliko sveća, pustite romantičnu muziku, i dozvolite mu da vas gleda dok se svlačite. Pomozite vi njemu da skine svoje stvari i maksimalno dajte prednost predigri. Uključite u celu priču bocu dobrog vina, jagode i šlag ili nešto drugo po vašem ukusu. Ne bi trebalo da mislite da vašeg supruga zanima samo konkretan seksualni čin, jer većina muškaraca zaista voli predigru koja može da bude vrlo uzbudljiva. Istražite njegovo telo prstima i usnama, i dozvolite i njemu da uživa u pogledu na vaše obline.

Promenite položaj

Seks je tako bogat pojam da zaista nema smisla oslanjati se na samo jednu pozu dok sa voljenom osobom vodite ljubav. Možda zaista u misionarskom položaju najlakše doživljavate orgazam, ali dok ne probate i neki drugi položaj nećete znati šta propuštate. Ako zaista želite da uzbudite svog supruga, preuzmite inicijativu i promenite položaj. Iskoristite jastuke koje imate u okruženju kako bi podigli svoju karlicu; okrenite se na bok; otkrijte čaroliju seksa u stojećem položaju – bilo šta samo da je nešto što inače ne praktikujete.

