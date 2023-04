Granice nisu iste: Mnoge žene rade ove stvari i misle da to nije ništa, a muškarci kažu da je prevara

Mnogi misle da je definicija neverstva jednostavna, ali kako kažu stručnjaci, većina to misli dok se ne nađe u nekoj situaciji.

Jedni tvrde da je prevara i dopisivanje, a drugi ističu da prevarom smatraju samo ako je partner imao odnose s drugom osobe.

S obzirom na to da muškarci i žene različito pristupaju vezama, te imaju i drugačiji pogled na prevaru, devojka po imenu Hana je razgovarala s muškarcima i na društvenoj platformi „Jutjub“ objavila video u kom je pričala šta ljudi smatraju prevarom.

1. Čuvanje tajni

Prevara je skoro sve što niste voljni da kažete svom partneru.

– Sve što osećate da treba da sakrijete od svog partnera ili da ga lažete o tome smatra se varanjem – započinje priču Hana.

– Mnogi od muškaraca sa kojima sam razgovarala pominju tajne i štetan uticaj koji mogu imati na veze. Za ove muškarce, ideja da nešto što su uradili zadrže u tajnosti od svog partnera je ponašanje koje se računa kao varanje. U suštini, to znači da, ako su uradili nešto zbog čega se osećaju krivim, toliko krivim da to žele da zadrže u tajnosti, to se takođe može smatrati neverstvom – dodaje ona.

2. Emocionalna prevara

Hana kaže da emocije ili „mentalni prostor“ koji date nekom drugom spadaju pod prevaru.

– Neki muškarci, baš kao i neke žene, gledaju na stvaranje emotivne veze sa nekim drugim, osim sa svojim partnerom, devojkom ili ženom kao na prevaru. Čin posvećivanja svog vremena ili emocionalnog prostora i energije nekom drugom, što biste mogli posvetiti svom partneru, smatra se kršenjem granica vaše veze – naglašava ona.

3. Kršenje dogovora

Komunikacija je ključ, a male laži samo vode do većih problema.

– Za većinu muškaraca koje sam intervjuisala, ono što smatraju izdajom u vezi zavisi od pravila koja dvoje ljudi uspostavljaju od samog početka. Mogli biste biti u otvorenoj vezi i stoga vam je „dozvoljeno“ da imate odnose sa drugim ljudima, ali ako uradite nešto što krši drugu vrstu dogovora, na primer ne kažete svom partneru da ste upoznali nekog novog, to bi se računalo kao varanje – otkriva Hana, prenosi YourTango.

