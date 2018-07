I dalje ste SOLO? Stručnjaci vam otkrivaju da li ste preterano izbirljivi…

Kada su ljudi nezadovoljni izborom partnera ili potencijalnog partnera, često im „dušebrižnici“ savetuje da tog partnera ostave: “Na kraju krajeva, u moru ima puno riba.“

To može biti tačno, ali važno je zapamtiti da ni jedna od tih „riba“ nije savršena. Ako nastavite da tražite „sto posto pravog partnera“, verovatno ćete se baviti „pecanjem“ celog života ili odustati i ostati SAMI.

Kako znati da li ste razboriti ili previše izbirljivi?

Iako može biti od pomoći da znate šta želite od partnera, važno je znati da niko ne može biti savršen. Dakle, ako smatrate da vam je neka osobina partnera veoma važna, ne zaboravite da dozvolite postojanje ograničenja: vaš partner je ipak ljudsko biće.

Da biste znali kako biti razuman u svojim očekivanjima – i kako prepoznati kada ste previše izbirljivi – razmotrite sledeća tri primera iz knjige Lesli Bejker Felps.

Razumni i zreli?

Kada je neko zadovoljan samim sobom i svojom vezom, on je sposoban da bude emocionalno blizak s partnerom, dok istovremeno stvara prostor za zajednička interesovanja, ali i za svoja i partnerova lična interesovanja. Takve osobe sposobne su da razmišljaju o sebi i o svom životu na otvoren, racionalan i emocionalno povezan način. To im omogućava da priznaju svoja ograničenja i priznaju svoje i tuđe greške – bez žrtvovanja pozitivnog osećaja za sebe.

Previše ste izbirljivi ako očekujete da vaš partner nikad ne pravi greške. Čak i zrele osobe imaju slabosti, trenutke manjkavog donošenja odluka i vreme kada njihove emocije prevazilaze razum. Treba prepoznati svoje neuspehe i dileme, pokušavati da jasno i bezbrižno komunicirate i iskreno nastojati da poboljšate odnose.

Efikasni komunikatori?

Takvi partneri su dobri u slušanju i razgovoru, što im pomaže da neguju i održavaju bliske odnose. Oni takođe mogu efikasno da rade uprkos nekim neslaganjima. Oni imaju ove prednosti jer su uglavnom dobri u upravljanju svojim emocijama. Takođe, pokušavaju da se povežu sa drugom osobom i prolaze kroz poteškoće koje se neizbežno pojavljuju u emocionalno-intimnim odnosima.

Previše ste izbirljivi ako očekujete da će se vaš partner uvek složiti sa vama – ili će se složiti sa vama kada potpuno objasnite svoju perspektivu. Kada se to ne dogodi, možda ćete se osećati kao da vas ne sluša, ali problem može biti u tome što jednostavno razmišlja ili se oseća drugačije od vas. Takođe, imajte na umu da iako su efikasni komunikatori i dobri slušaoci, takvi partneri ne mogu čitati ljudske misli. Morate se truditi da u vezi date svoj deo da biste ostvarili uspešnu komunikaciju.

Zahvalni?

Nije vam dovoljno da se zaljubite. S obzirom na to da odnosi treba da budu obostrani, oni će vas učiniti srećnim u dugoročnom periodu samo ako vaš partner poštuje i vrednuje vas – i to vam na neki način izražava, ali i obrnuto. Vaš partner mora pokazati interesovanje da vas upozna, uz podršku i ohrabrujući vas da istražite one oblasti koje želite.

Previše ste izbirljivi ako očekujete da će vaš partner biti zainteresovan za sve što vas zanima. Iako je razumno za vas da želite da vas partner poštuje i podržava vaša interesovanja – ne treba da budete „pohlepni“ i da preterujete, čak ismejavate svog partnera. Normalno je da se partnerova interesovanja ponekad mogu razlikovati od vaših. I to je u redu.

Zaključak

Koji god kriterijumi mislite da su važni za partnera, u redu je da budete razumni.

Imajte na umu da ako budete previše izbirljivi, završetak će biti neuspešan. Dakle, da biste našli srećnu vezu, držite svoje visoke standarde, ali ne preterujte i budite realni.