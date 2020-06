I to je moguće: 8 stvari zbog kojih muškarac ne želi seks

Vi ste goli, on je go, oboje ste uzbuđeni i čini vam se da svaki miris, mali zvuk koji čujete, čak i znoj, odiše seksualnim nabojem, ili je to slučaj samo sa vama?

U nedavnom istraživanju o seksualnom ponašanju navodi se da žene u stanju seksualne uzbuđenosti imaju veći prag tolerancije za stvari koje ih inače odbijaju. Ali muškarcima, s druge strane, nivo stvari koje ih odbijaju u seksu ostaje isti, čak i kada su veoma uzbuđeni.

Dobra stvar je da muškarci sa veoma niskim nivoom stvari koje ih odbijaju u krevetu i ulaze i seksualni odnos sa ženama, kažu naučnici. Ali koje su to stvari koje će jači pol naterati da se odreknu seksa i uživanja u njemu i zbog koje će oni pobeći glavom bez obzira od devojke? Nauka je došla do zaključka da su to zaista prljave igre u krevetu!

Seks posle treninga

Istraživanje je pokazalo da mirisi ženskog tela mogu uticati na muškarce više od boje glasa, osećaja ženske kože ili čak i njenih životnih ambicija. Pa šta je to sa zadahom tela što odbija muškarce? Miris vašeg znoja može značiti da ne vodite dovoljno računa o sebi, čak i ako se redovno tuširate. Ali ni vi sami ne volite da se pomirišete posle napornog treninga u teretani. Zato, ma koliko vas znoj tokom seksa uzbuđivao, pokušajte da pre kreveta, uskočite sa partnerom pod tuš i zajedno se, sveže okupani i mirisni, bacite jedno na drugo.

Neprijatan zadah

Ako ste upravo sa partnerom pojeli nekoliko parčića hleba sa belim lukom, neće vam verovatno zameriti što vam je smrdljiv zadah. Problem nastaje kada se javlja hronično i to onda postaje prepreka za vašu intimu. Neprijatan zadah stoji na putu seksu i definitivno tera muškarce od vas, objašnjavaju stručnjaci.

Nedostatak samopouzdanja u krevetu

Gnušate se oralnog zadovoljavanja partnera, neprijatno vam je kad on krene naniže ili ste potpuno tihi u krevetu – sve su to znaci seksualne nesigurnosti i za muškarce su potpuno odbojni, pokazuju istraživanja. Zašto je pokazivanje hrabrosti toliko važno? Samopouzdanje i pokazivanje smelosti stavlja do znanja da poznajete svoje telo i znate šta vam prija u seksu, kaže doktor Džastin Sitron, profesor seksologije. Dopuštanje muškarcu da preuzme inicijativu može biti zabavno, ali morate mu pokazati da ste i vi spremni za akciju, objašnjava on. Zato, bez stida i lažnog morala.

Imate ciklus, ali mu niste rekli

Šezdeset procenata žena se ne oseća prijatno kada vodi ljubav dok imaju menstruaciju, pokazala su nedavna istraživanja. Ako spadate u onu grupu kojoj je to sasvim ok, najpre morate proveriti sa muškarcima da se i oni slažu sa seksom tokom ciklusa. Zreliji muškarci to lakše prihvataju, kaže DeAna Lorejn, stručnjak za veze i odnose iz Los Anđelesa. Ali morate svog partnera upozoriti rečima: Oni dani su mi u mesecu, tako da možemo odložiti ili nastaviti ako si za.

Pričate baš prljave stvari

Izgovaranja nevaljalih stvari tokom seksa je potpuno normalna stvar: čak 80 procenata ljudi, u anketi koju je sprovela jedna kompanija za proizvodnju seksualnih pomagala, je priznalo da iz uzbuđuje slušanje prljavština, dok je za 12 procenata ovakav način pričanja tokom vođenja ljubavi obavezan. Ali, iako je to sasvim normalna pojava, ne znači da vaš partner mora da čuje bilo šta. Ponekad je za muškarce odbojno kada žena preteruje sa nepristojnim komentarima, i zato najpre porazgovarajte međusobno koje vas to reči oboje najviše uzbuđuju da ne bi bilo nekih neprijatnosti kasnije.

Neprijatan miris tamo dole

Verovatno vaš muškarac želi da vas oralno zadovolji. Ali može mu biti veoma neprijatno ako oseti odbojne mirise. Taj grozni miris je najodbojniji muškarcima, jer je taj deo vašeg tela i krucijalan za oralni seks. Takav miris može biti i znak vaginalne infekcije, pa redovno posećujte ginekologa i naravno, tuš.

Vršite malu nuždu sa otvorenim vratima

Ništa ne razbija osećaj smirenosti i sreće posle seksa kao zvuk urina dok piškite u toaletu i to važi za oba pola. Jer muškarcima je i tada teško da prihvate da vagina ima više funkcija, pored seksualne. Stručnjaci objašnjavaju da se tokom seksa ograđujemo od realnosti i dok ste još u fazi upoznavanja, držite se svog umišljenog sveta u kome se ništa loše i grozno ne dešava pored divnog vođenja ljubavi. Zato se držite svoje intime i ne dopustite da vaš partner baš sve sazna o vama, pa i to kako idete u wc.

Ljubite ga odmah posle oralnog seksa

Nekim muškarcima ovo ne predstavlja problem. Ali za neke je to veoma loše. Neki ljudi vaginalni sekret i spremu vide kao dve različite telesne tečnosti koje su senzualne i seksi, kaže Sitron. Međutim mnogima su te tečnosti vaših intimnih delova tela neprijatne i grozne. Zato je neugodnu situaciju pre poljupca najbolje rešiti starim, dobrim razgovorom.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.